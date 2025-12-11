Nitassinan est un tout nouveau jeu de société qui permet de découvrir et d’explorer la richesse de la culture innue.

L’idée de créer ce jeu de société provient de Sébastien Magnan. En 2022, il était enseignant dans la communauté, à Pakua Shipi, en Basse-Côte-Nord.

« Pendant une journée de tempête où l’école était fermée, je me suis mis à réfléchir à un jeu de société sur la culture innue », explique-t-il. Trois ans plus tard avec l’aide de l’Institut Tshakapesh et de Jeux Face4, le tout est devenu réalité.

Le jeu propose une expérience immersive autour de la forêt boréale, des animaux emblématiques et des outils traditionnels innus. Nitassinan se joue de 1 à 4 joueurs, dès 10 ans, pour des parties d’environ 45 minutes, où le but est d’explorer le territoire ancestral innu et de rapporter le plus d’animaux au campement dans un shaputuan.

Nitassinan s’adresse autant aux allochtones qu’aux Autochtones.

Ultimement, il espère que le jeu permettra de faire découvrir la culture innue, parce qu’il s’agit d’une mine d’or d’information pour les allochtones.

« Le but initial de Nitassinan est de faire rayonner la culture innue… une fois la curiosité piquée, les gens peuvent ensuite s’informer et en apprendre davantage à propos de la Nation innue. C’était vraiment la vision avec notre projet », affirme Sébastien Magnan.

Pour les Innus, le jeu permet véritablement de s’approprier sa culture. D’ailleurs, plusieurs membres des communautés innues ont participé à sa création.

« J’ai fait plusieurs entrevues et des consultations pour le jeu. Il y a beaucoup d’Innus qui ont accepté de m’aider, en disant que ça allait servir à leurs petits-enfants pour empêcher que la culture se perde », affirme M. Magnan.

Le jeu favorise la coopération et la collaboration. Il s’agit de deux valeurs très importantes dans les communautés innues.

Afin d’augmenter l’expérience du jeu et vivre une immersion complète, une liste musicale Spotify a été créée. Elle contient des pièces d’artistes innus, mais aussi des bruits d’animaux, ou provenant de la nature. Les joueurs sont donc invités à jouer au jeu tout en écoutant la liste musicale en même temps.

Un livret numérique culturel numérique accompagne le jeu. Il a été créé par l’Institut Tshakapesh.

Le jeu a la particularité d’avoir été réalisé dans son entièreté au Québec. Les illustrations sont signées par Lyne Maïkan Washish, membre de la communauté de Pessamit. Le matériel du jeu a été imprimé au Québec.