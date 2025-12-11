Un témoignage fort contre la violence faite aux femmes

Une soirée de témoignage chargée d’émotion a rassemblé plus d’une soixantaine de personnes aux Escoumins, dans le cadre des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes.

L’événement, tenu le 4 décembre au local de la FADOQ, a mis en lumière l’ampleur des violences vécues sur la Côte-Nord et l’importance d’agir collectivement pour y faire face.

Dès l’ouverture, la nouvelle coordonnatrice de la Maison l’Amie d’Elle de Forestville, Carol-Anne Deschênes, a rappelé la gravité de la situation régionale.

« Malheureusement, la Côte-Nord obtient les taux les plus élevés, que ce soit en violence conjugale, où il y a plus de 30 % des crimes contre la personne qui sont commis en contexte de violence conjugale et où un taux d’infractions sexuelles déclarées est de plus de 600 pour 100 000 habitants. Nous sommes bien au-dessus de la moyenne provinciale. »

« Les violences sont un enjeu de société, qui ne sont pas seulement des statistiques. Ce sont des visages, des mères, des sœurs, des amies, des voisines », a-t-elle enchaîné.

La coordonnatrice de la Maison l’Amie d’Elle, Carol-Anne Deschênes, a offert un mot de bienvenue aux participants. Photo courtoisie

Ce constat a servi d’introduction à une rencontre marquée par la solidarité et les échanges.

L’intervenante Annick Chouinard a livré un témoignage authentique et courageux, partageant son histoire avec franchise et sensibilité. Son intervention a suscité réflexions et discussions sur les réalités de la violence conjugale, tout en transmettant un message d’espoir.

Plus tard dans la soirée, Mme Deschênes a réitéré l’importance de créer des espaces sécuritaires pour parler de violence et renforcer le soutien communautaire.

« L’opportunité de créer des liens, des partages, du soutien et de l’espérance comme ce soir, c’est important. On peut toutes et tous faire une énorme différence dans cette lutte quotidienne. »

Quant à Mme Chouinard, son message a été rappelé avec force : « On peut faire la différence… une personne à la fois. »

Les organismes membres du comité organisateur, soit le Centre des femmes de Forestville, l’Alliance des femmes, la Maison l’Amie d’Elle, le CAVAC Côte-Nord et la Maison Anita-Lebel, étaient sur place avec des tables d’information.

Les cinq organismes présents lors du réseautage des participants. Photo courtoisie

Leurs représentantes ont présenté leurs services, accueilli les réactions du public et partagé diverses ressources destinées aux personnes touchées par la violence.

L’initiative, grandement appréciée des participants, témoigne de l’engagement des organismes de la région à soutenir les femmes et à favoriser des relations égalitaires et respectueuses. Les organisatrices remercient l’ensemble des personnes présentes pour leur appui à cette cause essentielle.