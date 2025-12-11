Une proposition du conciliateur a été acceptée à la Société des traversiers du Québec

Quelque 200 employés des traverses Québec-Lévis et Matane-Baie-Comeau-Godbout, ainsi que de l’atelier de réparation navale de Québec, ont approuvé la recommandation du conciliateur visant à renouveler leur convention collective.

La convention collective de ces syndiqués de la Fédération des employés des services publics, affiliée à la CSN, était échue depuis le 1er avril 2023.

Le syndicat rapporte que le nouveau contrat de travail comprendra des augmentations salariales de 17,4 % sur cinq ans, comme ce qui a été accepté par l’ensemble des salariés des secteurs public et parapublic.

Il ajoute avoir obtenu une augmentation supplémentaire de 2 % pour la sixième année de la nouvelle convention collective.

Selon le syndicat, le nouveau contrat de travail comprendra aussi des bonifications des échelles salariales, des primes, des vacances et des assurances collectives.

Ces travailleurs ont tenu plusieurs journées de grève dans les derniers mois. Ils ont notamment débrayé pendant les deux dernières éditions du Festival d’été de Québec.

Les travailleurs concernés sont des employés qu’on appelle «non brevetés», c’est-à-dire des matelots, des amarreurs et des membres du personnel à quai.

Les employés «non brevetés» affiliés au Syndicat des Métallos, qui travaillent sur d’autres traverses, ont renouvelé leur propre convention collective l’été dernier.