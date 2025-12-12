Fermeture : une décision difficile pour la radio CHME à Essipit 

Par Johannie Gaudreault 12:54 PM - 12 décembre 2025
Temps de lecture :

La radio CHME à Essipit fermera ses micros pour de bon le 31 janvier 2026. Photo archives/Lévis Richer

La radio communautaire d’Essipit mettra fin à ses activités le 31 janvier 2026, après des décennies de présence au cœur de la vie locale. Une décision mûrement réfléchie, mais difficile pour son conseil d’administration.

C’est dans un avis daté du 12 décembre que les administrateurs font état d’une situation devenue irréversible pour l’organisme, qui « fermera pour de bon les micros qui ont accompagné la vie de notre communauté pendant tant d’années ».

Selon le conseil d’administration, cette fermeture résulte d’une série d’enjeux majeurs qui rendent désormais impossible la poursuite des opérations.

Parmi les facteurs évoqués se trouvent « absence de direction générale depuis près de 2 ans », « difficultés de recrutement et de rétention de personnel » et « baisse importante de l’audience, entraînant une diminution marquée des revenus publicitaires ».

Le financement limité et l’épuisement des ressources bénévoles ont également contribué à cette décision finale.

Le communiqué souligne que l’équipe est « pleinement consciente qu’il s’agit d’une perte significative pour la vie culturelle et communautaire de la Haute-Côte-Nord », rappelant que la radio faisait partie de l’identité collective de la région.

La direction tient à remercier « les employés, les auditeurs, les partenaires, les annonceurs, les bénévoles et tous ceux qui ont soutenu la station au fil des décennies ».

L’avis insiste sur l’importance de la fidélité du public, affirmant que son engagement « a permis à cette radio régionale de rayonner bien au-delà de nos ondes ».

L’annonce est signée par Dominique Roussel, directrice et représentante du conseil d’administration de la Radio Essipit de la Haute-Côte-Nord.

Politique d'opinion et commentaire
