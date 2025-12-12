Les Escoumins : la SAAQ déménage dans les bureaux municipaux

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) confirme l’ouverture de son nouveau point de service aux Escoumins le 13 janvier 2026. Celui-ci passera des locaux de Services Québec à ceux du bureau municipal.

Située au 11, rue Sirois, la nouvelle installation sera ouverte les mardis et jeudis, de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30.

D’ici là, Services Québec poursuivra ses activités jusqu’au 30 décembre. La SAAQ recommande toutefois à sa clientèle d’anticiper ses besoins. « La SAAQ invite sa clientèle à être prévoyante en prenant un rendez-vous d’ici le 30 décembre si elle souhaite se prévaloir d’un service au début janvier. »

Durant la courte période de transition entre le 30 décembre et la réouverture, l’organisation rappelle que plusieurs transactions peuvent être effectuées en ligne, afin d’éviter des déplacements inutiles. Les paiements de permis ou d’immatriculation peuvent aussi être réalisés auprès des institutions financières. Le Centre de services de Baie-Comeau demeurera accessible pour les besoins spécifiques du 3 au 14 janvier.

La SAAQ souligne que le partenariat avec des organisations locales demeure au cœur de sa stratégie régionale. « Rappelons que la SAAQ a choisi d’être en partenariat avec des organisations locales pour maintenir une offre de service de proximité et de qualité aux citoyens et citoyennes, adaptée à la réalité de leur région. »

Enfin, l’organisme continue d’encourager la prise de rendez-vous pour optimiser l’expérience des usagers.

« Pour gagner du temps et diminuer l’attente, la SAAQ recommande fortement à ses clients et clientes de prendre rendez-vous avant de se rendre dans un point de service. »