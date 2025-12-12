Un agent correctionnel agressé par un détenu au pénitencier de Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:13 AM - 12 décembre 2025
Un agent correctionnel a été agressé par un détenu au pénitencier de Port-Cartier Photo Emy-Jane Déry

Un agent correctionnel au pénitencier de Port-Cartier a été la cible d’une agression de la part d’un détenu.

L’événement s’est produit jeudi vers 12 h. L’agent a subi des blessures mineures, selon la Sûreté du Québec. L’enquête est terminée et le dossier a été transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui devraient déposer des accusations.

L’agent aurait été poignardé au cou.

« Toutes nos pensées sont avec lui », lance Mike Bolduc, président du président régional du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO – SACC CSN).

Cet incident grave met en lumière les inconvénients de l’abolition de l’isolement cellulaire, aussi appelé « le trou », selon Mike Bolduc. Le détenu ayant commis l’attaque se trouvait dans une unité d’intervention structurée (UIS), qui remplace l’isolement cellulaire. Les UIS offrent aux délinquants des interventions et des programmes ciblés visant à les aider à adopter des comportements plus positifs, selon Service correctionnel Canada.

Le syndicat estime pour sa part que ce système n’est pas efficace.

« Ça ne fonctionne pas », dit Mike Bolduc.

Il poursuit en affirmant que le système carcéral au Canada est brisé parce que les détenus ne subissent pas de conséquences pour les gestes qu’ils commettent en prison.

« Il n’y a plus de trou, donc il n’y a pas de conséquences à leurs actes », affirme Mike Bolduc à propos des détenus qui s’en prennent à des agents correctionnels.

L’auteur du crime

Selon le Journal de Québec, l’agresseur dans cet événement serait François Pelletier. Ce dernier a été reconnu coupable du meurtre de son ex-copine, Romane Bonnier, en juillet 2025. 

