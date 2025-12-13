Découvrir la Côte-Nord en coloriant

Sillonner la route 138 de Tadoussac à Kegaska dans le confort de votre maison sera possible d’ici Noël, alors que le photographe septilien Jean-Phillip Grenier lancera le premier tome du livre La Côte-Nord à colorier.

« Je suis un gars de van. J’ai toujours trippé sur les roadtrips. Ça faisait du sens de commencer avec cette thématique-là », explique-t-il.

Jean-Philippe Grenier, propriétaire de Tipou Productions, proposera un tout nouveau produit mettant de l’avant la beauté des paysages nord-côtiers : un livre à colorier offrant une virée sur la route 138.

Désirant faire vivre ses œuvres photographiques sur différents supports, il propose déjà des casse-têtes. Puis, l’idée du livre à colorier a commencé à germer dans la tête de M. Grenier.

« Je trouvais qu’avec le casse-tête, le livre à colorier, ça rentrait un peu dans la même branche de l’image, de l’utilitaire avec une grande portée », dit le photographe. « Ça rejoint tout le monde, autant les gens locaux que les gens qui sont à l’extérieur, mais qui ont une appartenance avec la Côte-Nord. »

Le coloriage, ça lui rappelle l’époque où il s’adonnait à la peinture.

« Je m’assoyais et je ne pouvais pas me lever avant de finir la toile. Je pense que le coloriage, ça me ramène un peu l’état méditatif que la peinture m’a amené dans le temps », dit Jean-Phillip Grenier.

Les 32 dessins à colorier du livre ont été élaborés à partir de clichés de l’artiste.

« Les photos originales se retrouvent à la fin du livre. Si les gens veulent comparer les couleurs, ou s’ils veulent juste avoir un calepin photo, tu as le lien qui se crée entre le dessin et la photo » dit M. Grenier.

Le tome un n’est pas encore officiellement disponible, que déjà, deux autres tomes sont en préparation.

« Le deuxième, il est prêt. Ça va être la thématique de l’archipel des Sept Îles. Ceux qui sont venus à la galerie, ou qui me connaissent savent que c’est quand même une thématique que j’aborde souvent. C’est un lieu qui est incroyable. »

Il sera possible de colorier des phoques, des baleines, des homards, des bateaux de pêche et bien entendu, les fameuses îles.

Un page du livre La Côte-Nord à colorier de Jean-Phillp Grenier représentant la ville de Sept-Îles. Photo courtoisie

Pas que du coloriage

Bien que le but principal du livre soit de colorier des paysages, les gens pourront aussi en apprendre plus sur les différents lieux qui s’y retrouvent.

« J’essaie de situer c’est où et de donner une petite information de plus que juste mettre la photo », explique l’artiste.

De là est venue le concept de dessiner une carte de la Côte-Nord pour chaque dessin, afin de concrètement situer les paysages sur le territoire.

Le tome un de La Côte-Nord à colorier devrait être disponible avant Noël, à la boutique de Tipou Productions. Il est aussi possible de le précommander en ligne.

Le créatif photographe a encore plein d’idées en tête pour mettre en valeur son art. Il songe à créer des cahiers de notes à partir de ses photos.

« Ça, c’est le prochain truc que j’aimerais voir s’il y a de l’intérêt pour ça, voir comment je pourrais faire le modèle aussi. »