Deux blessés graves dans un accident à Baie-Comeau

Deux personnes ont été gravement blessées dans une collision survenue vers 17 h, à Baie-Comeau.

L’événement s’est produit dans le secteur de la côte du cimetière. La Sûreté du Québec précise qu’on ne craint pas pour la vie des personnes blessées.

La circulation a été perturbée, le temps de récupérer les deux véhicules impliqués.

Vers 19 h, elle avait repris normalement.