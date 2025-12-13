Deux blessés graves dans un accident à Baie-Comeau

Par Emy-Jane Déry 7:26 PM - 13 décembre 2025
Temps de lecture :

Photo : archives

Deux personnes ont été gravement blessées dans une collision survenue vers 17 h, à Baie-Comeau.

L’événement s’est produit dans le secteur de la côte du cimetière. La Sûreté du Québec précise qu’on ne craint pas pour la vie des personnes blessées.

La circulation a été perturbée, le temps de récupérer les deux véhicules impliqués.

Vers 19 h, elle avait repris normalement.

