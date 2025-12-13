Le Drakkar savoure une douce revanche

Le Drakkar a savouré une douche revanche, samedi après-midi, quand il a pris la mesure de l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 4-1 devant 1505 spectateurs présents en Centre sportif Alcoa.

Battus 4-3 la veille, les vikings du navire ont rebondi de belle façon face à des rivaux qui, avant le deuxième match de ce programme double, détenaient une priorité de 25 points au classement général.

Inspirés par leur fin de rencontre de vendredi soir, les locaux ont beaucoup mieux amorcé la rencontre et ont même été les premiers à s’inscrire au pointage à la septième minute de jeu.

Meilleur pointeur de son équipe, l’attaquant Alexis Michaud s’est emparé d’un retour de lancer pour enfiler son 10e but de la saison qui a, du même coup, provoqué une avalanche de toutous sur la patinoire.

Deuxième période

Les visiteurs ont bénéficié de plusieurs bonnes chances sur le plan offensif mais le gardien de but du Drakkar, Samuel Caulfield (1ère étoile du match) a de nouveau fermé la porte pour inspirer ses coéquipiers.

Le Russe Gleb Semenov a soulevé la foule, en milieu de deuxième période, quand il a doublé l’avance des siens grâce à un but spectaculaire en chutant et en dirigeant un tir du revers parfait dans la partie supérieure.

L’Armada a vite riposté (Justin Carbonneau), deux minutes plus tard, pour réduire l’écart à 2-1, mais ce fut finalement le seul moment de réjouissance dans le clan ennemi confronté à un homme masqué en grande forme.

« Les joueurs avaient disputé une bonne fin de partie la veille et ce soir, ils ont réagi en force avec une belle performance collective. L’effort y était et nous avons pu compter sur le travail de tout notre monde », a commenté fièrement l’entraîneur-adjoint Patrice Bosch.

Avec une récolte de cinq points sur une possibilité de huit au cours de ses quatre dernières sorties, le Drakkar a démontré des signes plus encourageants et plus prometteurs au cours des derniers jours.

« La confiance, c’est quelque chose qui se bâtit par petits blocs à chaque jour et, quand tout le monde y croit et respecte le plan établi, cela donne des bons résultats. Je lève mon chapeau aux joueurs pour cette belle victoire. »

En vitesse

Le vétéran de 20 ans Adam Cavallin et le joueur de centre Miller Kay ont enfilé les autres filets des vainqueurs face au cerbère Derik Brouillard au cours de la troisième période.

Très intense dès le début de la rencontre, les membres de l’équipage ont terminé la partie avec 21 mises en échec contre 10 au bilan de cette sixième victoire de la saison, qui coïncide avec l’anniversaire de naissance de l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Après ce séjour de trois parties à domicile, le Drakkar reprend la route et s’arrêtera dans la Vieille Capitale, mercredi et jeudi soir, afin de disputer un programme double aux Remparts de Québec.