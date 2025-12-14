Gregory Charles en spectacle au Musée Sainte-Amélie à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe , Karianne Nepton-Philippe knphilippe@lemanic.ca 12:00 PM - 14 décembre 2025
Temps de lecture :

Le Musée de l'église Sainte-Amélie accueillera Gregory Charles le 28 juin à 14 h 30. Photo courtoisie

Le Musée Sainte-Amélie accueillera Gregory Charles le 28 juin. Le populaire chanteur et musicien fera la présentation de son spectacle Gospel Live, accompagné du Chœur Nouveau.

Des airs emblématiques comme Oh Happy Day, Amazing Grace ou encore I’m on my way et Done so much for me envahiront notamment les murs de l’église.

Depuis quelque temps, le musée a amorcé une transition dans le but de diversifier ses activités et ainsi faire vivre davantage ce bâtiment patrimonial.

« Nous amorçons une démarche importante d’ouverture et de diversification. En accueillant des activités comme ce spectacle de Gregory Charles, nous souhaitons offrir à la population des expériences qui mettent en valeur ce lieu unique et qui reflètent l’élan que prend le musée », mentionne Johanne Munger, présidente du Musée Sainte-Amélie. 

Claude Montigny, le directeur général, souligne pour sa part que « ce spectacle permet de mettre en valeur le bâtiment et d’offrir une activité de grande qualité au public ».

Cette orientation suit les recommandations du rapport du chercheur Roméo Tapang (UQAM), qui encourage une utilisation élargie du bâtiment patrimonial, en intégrant des activités culturelles, touristiques, festives ou de rassemblement, tout en respectant son identité historique.

Les personnes intéressées peuvent obtenir toutes les informations et acheter des billets en contactant le Musée Sainte-Amélie. Le spectacle débutera à 14 h 30. 

