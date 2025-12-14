Les îles italiennes s’invitent dans les cinémas de la Côte-Nord

Les cinéphiles de la Côte-Nord pourront prochainement s’offrir une escapade dépaysante grâce au nouveau film Sicile et Sardaigne signé par les réalisateurs voyageurs Michèle Deguise et Martin Généreux.

Présenté dès le 6 janvier aux cinémas Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles, puis le 13 janvier à la Salle Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre, ce périple visuel promet un moment d’évasion bienvenu au cœur de l’hiver.

Après avoir charmé les spectateurs avec trois films consacrés à l’Italie, le duo revient avec une production qui met cette fois en lumière les îles emblématiques du pays. « Ils vous invitent à embarquer pour un voyage fascinant au cœur des îles italiennes », affirment les Aventuriers Voyageurs dans un communiqué.

Des villages colorés de Procida aux plages sauvages de la Sardaigne, en passant par la Sicile volcanique et les îles Éoliennes, le film propose une immersion dans des décors remarquables.

Les Aventuriers Voyageurs promettent un récit ponctué de rencontres authentiques, de paysages grandioses et d’une plongée sensible dans la culture, l’histoire et la gastronomie locales. Une production décrite comme « une véritable ode à la dolce vita. »

Deux passionnés derrière la caméra

Guidés par leur goût de l’aventure, Michèle Deguise et Martin Généreux ont exploré plus d’une cinquantaine de destinations aux quatre coins du globe.

« Des glaciers de l’Alaska aux fonds marins de la Polynésie française », leur parcours les mène régulièrement hors des sentiers battus, des déserts aux volcans en passant par les archipels reculés. Sicile et Sardaigne constitue leur septième film réalisé pour les Aventuriers Voyageurs.

Leur complémentarité contribue au ton unique de leurs productions. Michèle, diplômée en gestion touristique et trilingue, se distingue par sa capacité à tisser des liens avec les communautés locales.

Martin, diplômé en gestion hôtelière, est décrit comme un épicurien passionné qui s’imprègne volontiers de la vie quotidienne des lieux visités. Ensemble, ils forment une équipe soudée qui transporte le public dans leurs découvertes.

Les spectateurs peuvent visionner la bande-annonce du film sur le site des Aventuriers Voyageurs. Ils y trouveront également les détails concernant les horaires de projection dans les salles de la Côte-Nord.