Sur les pentes du passé au Mont Ti-Basse

Le Mont Ti-Basse lancera sa saison 2025-2026, le 19 décembre, avec le vernissage de l’exposition Sur les pentes du passé, une façon pour la Ville de Baie-Comeau de souligner quelques grands moments de la station de ski inaugurée en 1963.

On se souviendra qu’au cours de la saison de ski 2023-2024, une série d’activités avait permis de souligner les 60 ans de la station.

Par le biais d’une dizaine de photos, l’exposition mettra à l’avant-plan des instants importants rappelant le développement de la montagne au fil des ans.

« Dans le fond, il faut voir ça comme on présente des clins d’œil et des beaux Wow ! du passé qui ont eu lieu à la station de ski du Mont Ti-Basse », explique Pierre-Olivier Normand, agent aux communications de la Ville.

Sur les pentes du passé est une invitation à plonger dans l’histoire du ski à Baie-Comeau et, bien important, il n’est pas nécessaire d’être un passionné de ski alpin pour y trouver son compte. Le Mont Ti-Basse n’est-il pas un héritage à découvrir ou redécouvrir comme Baie-Comois et Manicois ?

Fait à noter, l’exposition sera en place tout au long de la prochaine saison.

Rappelons qu’avant la naissance du Mont Ti-Basse, des adeptes de ski alpin s’en donnaient déjà à cœur joie sur une montagne donnant sur l’avenue Laval à Baie-Comeau. Il semble aussi qu’une pente à proximité de la papetière servait à la pratique de ce sport à une époque encore plus lointaine.