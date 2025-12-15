De l’art à bord de la traverse Matane-Côte-Nord pour les Fêtes

Par Johannie Gaudreault 11:45 AM - 15 décembre 2025
Temps de lecture :

Le médiateur Vincent Arseneault a installé l'exposition dans l'ancienne zone bar du salon des voyageurs sur la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Photo Musée ambulant

Les passagers de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout pourront découvrir une exposition artistique festive signée par le Musée ambulant. 

Du 14 au 30 décembre, elle sera installée directement à bord du traversier. L’initiative propose une rencontre inédite entre art contemporain et déplacement hivernal sur le fleuve Saint-Laurent.

Le Musée ambulant, petit musée d’art nomade basé à Québec, présentera Le B’Art des Fêtes du Musée ambulant.

L’exposition sera aménagée dans l’ancienne zone bar du salon des voyageurs et offrira une activité de découverte artistique et de création destinée autant aux enfants qu’aux adultes.

Fidèle à sa mission de démocratisation de l’accès à l’art, le Musée ambulant va à la rencontre des publics là où ils se trouvent, que ce soit dans des résidences pour aînés, des garderies, des festivals ou d’autres lieux non traditionnels.

L’équipe du Musée ambulant était heureuse de mettre les pieds sur le traversier avec son exposition. Photo Musée ambulant

Pour ce projet particulier, l’organisme adopte toutefois une approche différente en accueillant le public pendant son déplacement, directement sur le fleuve Saint-Laurent, à bord du traversier F.-A.-Gauthier reliant Matane à Baie-Comeau et Godbout.

Présentant plus d’une dizaine de pratiques artistiques, Le B’Art des Fêtes du Musée ambulant met en valeur des œuvres issues de la collection du Musée.

Le public pourra notamment y voir des pièces de céramique signées par Sylvie Cauchon, Linda Swanson, Ludovic Boney ainsi que Fanny Mesnard, des créations en perlage contemporain choisies sous le commissariat de Frédérique Gros-Louis, de même que des œuvres textiles réalisées par le collectif Colifichet, Amanda McCavour, Émilie Proulx et des artisanes et artisans de l’Atelier le Fil d’Ariane.

Le travail d’une artiste nord-côtière, Catherine Arsenault, y sera également présenté.

Soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le projet s’inscrit dans la volonté du Musée ambulant de diffuser l’art en dehors des lieux traditionnels, tout en explorant le potentiel culturel d’un espace de transit.

Réalisée en partenariat avec la Société des traversiers du Québec, l’initiative vise à animer la traversée hivernale par une expérience artistique immersive, marquée par une diversité de couleurs, de textures et de disciplines.

À l’approche des Fêtes, cette présence artistique à bord de la traverse se veut une invitation à la découverte et à l’émerveillement, transformant le trajet entre les deux rives du Saint-Laurent en une expérience culturelle accessible et inclusive.

Le médiateur du Musée ambulant, Vincent Arseneault. Photo Musée ambulant

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une nouvelle PDG adjointe nommée au CISSS de la Côte-Nord

Des cartes de Noël pour dénoncer les causes de la pauvreté sur la Côte-Nord

Le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer toujours aussi rassembleur

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une nouvelle PDG adjointe nommée au CISSS de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Des cartes de Noël pour dénoncer les causes de la pauvreté sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 10 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord