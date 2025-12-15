Une nouvelle PDG adjointe nommée au CISSS de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 11:15 AM - 15 décembre 2025
Temps de lecture :

Le conseil d'administration de Santé Québec a annoncé la nomination d'une nouvelle PDG adjointe au CISSS de la Côte-Nord. Photo CISSS Côte-Nord

Santé Québec vient d’officialiser la nomination de Sophie Boulva à titre de présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Côte-Nord. Elle entrera en fonction le 5 janvier 2026.

Le conseil d’administration de Santé Québec en a fait l’annonce le 15 décembre, par voie de communiqué. Cette décision a été entérinée par les administrateurs le 12 décembre dernier.

Mme Boulva cumule près de 30 ans d’expérience au sein du réseau de la santé et des services sociaux.

Depuis mars 2023, elle occupait le poste de directrice adjointe du Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) — Services dans la communauté — Rive nord (secteur Mauricie), au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Elle a également agi à titre de consultante en gestion de la santé et des services sociaux et a été directrice adjointe SAPA — Soutien à domicile (SAD) et partenariat, au CISSS de la Montérégie-Est.

Ergothérapeute de formation, Mme Boulva a amorcé sa carrière dans le réseau avant d’occuper divers postes de gestion.

« Son parcours témoigne d’une expertise approfondie et d’une capacité à accompagner les équipes dans la mise en œuvre de projets stratégiques visant à optimiser la qualité des soins offerts à la population », indique Santé Québec.

Mme Boulva est titulaire d’une maîtrise en administration publique, option management public, de l’École nationale d’administration publique, ainsi que d’un baccalauréat en ergothérapie de l’Université de Montréal.

Rappelons que ce poste était présentement occupé par Nathalie Castilloux.

Sophie Boulva est la nouvelle présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Côte-Nord. Photo Santé Québec

