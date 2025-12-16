Hausse de taxes pour les contribuables de Forestville

Les élus de Forestville ont adopté un budget 2026 en hausse, entraînant une augmentation du compte de taxes pour les contribuables. La mairesse Micheline Anctil invoque la pression des coûts, l’inflation et la volonté de maintenir la qualité des services offerts à la population.

Les contribuables de Forestville verront leur facture augmenter en 2026. La Ville a adopté un budget de 10 628 420 $, en hausse de 718 492 $ par rapport à l’année précédente, ainsi qu’une série d’augmentations touchant la taxe foncière et plusieurs services municipaux.

La décision a été entérinée lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 15 décembre.

La taxe foncière résidentielle connaîtra une augmentation de 2,5 %, faisant passer le taux de 1,72 $ à 1,7674 $ par 100 $ d’évaluation. À cela s’ajoutent des hausses tarifaires pour les services municipaux : 10 $ de plus pour l’eau potable, 10 $ pour les eaux usées et 25 $ pour les matières résiduelles, soit 45 $ annuellement pour ces services, pour une résidence.

Avant de présenter les chiffres, la mairesse a tenu à contextualiser l’exercice budgétaire. « Nous allons demander aujourd’hui à nos citoyens et citoyennes des efforts supplémentaires afin de faire face à nos nouveaux enjeux budgétaires qui ont eu une progression constante au fil des dernières années. Et nous voulons maintenir les services et leur qualité. »

Selon Micheline Anctil, la Ville affronte une augmentation généralisée des dépenses : salaires indexés par les conventions collectives, assurances en hausse de 8 à 10 %, coûts de l’essence, de l’électricité et des matériaux.

Elle a également cité des données de l’Union des municipalités du Québec, rappelant que « le coût de construction d’un kilomètre d’aqueduc a augmenté de 88 % » en 10 ans, dont une part importante liée à de nouvelles exigences gouvernementales.

La production de services essentiels pèse lourd dans le budget municipal. Les services d’eau potable ont affiché un déficit de plus de 135 000 $ au cours des deux dernières années, tandis que le service des eaux usées a enregistré un déficit de 41 000 $ en 2025.

Même constat du côté des matières résiduelles, dont la facture totale atteindra 913 849 $ en 2026. Forestville représenterait à elle seule environ 30 % du tonnage de déchets produit sur le territoire de la MRC.

Dans ce contexte, la mairesse a lancé un appel clair à la population. « On va tenter par tous les moyens de sensibiliser encore davantage les citoyens pour une consommation plus responsable de l’eau et des matières résiduelles. »

Malgré les hausses, la Ville affirme avoir fait preuve de rigueur. Certains projets ont été reportés, faute de financement immédiat. « Il y a des projets qu’on souhaiterait faire, qu’on va mettre en attente », affirme l’élue.

Plusieurs investissements demeurent toutefois incontournables afin d’éviter la détérioration des infrastructures.

Pour équilibrer le budget, Forestville puisera 904 609 $ dans ses surplus accumulés, qui s’élevaient à 1,5 million de dollars en 2024. La mairesse se veut rassurante quant à la santé financière de la municipalité et mise sur l’obtention de subventions pour réduire ce prélèvement. « Ça ne met pas la ville en danger », dit-elle.

Micheline Anctil a reconnu que l’exercice était difficile, mais nécessaire. « Quand on arrive à une année où on doit augmenter les coûts à nos citoyens, on ne le fait pas de gaieté de cœur. »

Programme triennal d’immobilisations

En plus du budget 2026 et des taux de taxation, les élus ont adopté le programme triennal d’immobilisations pour 2026-2027-2028. Celui-ci contient un total de 10 projets pour 10,2 M$.

En 2026, seulement un projet est au calendrier, soit la protection de la source d’eau potable pour 100 000 $.

Parmi les autres projets, on retrouve notamment la réfection de la côte de la 1re Avenue (1 M$), la reconstruction du bâtiment de la piscine (715 000 $), la réfection de la toiture et le remplacement du revêtement extérieur au Complexe Guy-Ouellet (3 M$) ainsi que l’installation de protection cathodique au quai (650 000 $).