L’aréna des Escoumins rouvre ses portes

Ça y est ! L’aréna des Escoumins est ouvert à nouveau avec une toute nouvelle glace, un nouveau système de réfrigération et une nouvelle configuration après avoir passé les deux dernières années les lumières fermées.

Rencontré par le Journal, le maire des Escoumins, André Desrosiers, arpente les contours de la nouvelle patinoire avec un entrain manifeste.

Il passe en revue tous les nouveaux éléments qui font de la glace un endroit plus convivial autant pour les spectateurs que pour les sportifs, dont le nouveau chronomètre au fond de l’aréna.

« Avant, c’était marqué local et visiteur, mais maintenant on va être capable de mettre le nom des équipes », explique le maire.

Après avoir installé le plus important du nouveau système de réfrigération, de nouvelles bandes ont fait leur apparition tout le long de la glace. Le maire en convient, ce n’était pas un luxe de remplacer les anciennes.

« Celles-ci sont beaucoup moins pesantes puisqu’elles sont toutes faites d’aluminium. Si on a quelque chose à changer en dessous de la glace, on n’aura pas besoin de changer les bandes », révèle-t-il.

« Les anciennes étaient faites en bois, et elles étaient toutes pourries dans le bas de la structure. C’est l’ancienne glace qui les tenait en place », poursuit l’élu.

Un gros effort

Évidemment, André Desrosiers ne cache pas le sentiment d’accomplissement, surtout après avoir essuyé un refus dans le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) du gouvernement provincial en 2024.

« Quand on avait été refusé dans le PAFIRSPA, on était un peu découragés », dévoile-t-il.

La Municipalité s’est revirée de bord en allant chercher les fonds avec la MRC de La Haute-Côte-Nord, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et en organisant diverses activités pour contribuer de manière autonome à la réfection de son aréna.

« On s’est retroussé les manches, et on a fait ça autrement », commente fièrement le maire.

Comme avant

Au-delà du fait d’avoir ficelé le budget avec son équipe et ses partenaires, c’est aussi une affaire de participation positive à la vie des citoyens.

« Le club de patinage artistique et le club de hockey mineur vont reprendre leur pratique comme avant. L’aréna sert à beaucoup de monde, et si on veut développer la région, c’est nécessaire d’avoir un aréna », estime André Desrosiers.

« On est très contents que ce soit fait. Je m’en faisais parler assez souvent », dit-il avec un brin d’humour.

Une inauguration plus officielle se tiendra au mois de janvier, en marge du tournoi de hockey mineur et de la Tournée des personnalités du Québec.