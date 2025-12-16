Travaux de forage sur la route 138 à Baie-Trinité

Des travaux de forage entraîneront une entrave mobile sur la route 138 à Baie-Trinité, les 17 et 18 décembre. La circulation se fera en alternance avec signaleur entre la rue Saint-Laurent et la rue Bilodeau.

Entre 7 h et 17 h, mercredi et jeudi, la circulation sera maintenue en alternance à l’aide d’un signaleur. Les usagers sont invités à prévoir des délais et à faire preuve de prudence lors de leurs déplacements dans le secteur.

Les entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Il est recommandé de consulter le Québec 511 afin de suivre l’évolution de la situation en temps réel.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel, rappelle le ministère des Transports et de la Mobilité durable.