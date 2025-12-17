« C’est le plaisir de partager de la musique qui continue de me porter » — Florent Vollant

« Ce qui me rend le plus fier, c’est qu’autant d’Autochtones que d’Allochtones apprécient ma musique », raconte au Nord-Côtier le chansonnier innu Florent Vollant, qui s’apprête à chanter Noël avec ses invités à la Salle Jean-Marc Dion, mercredi soir, pour la 22e fois.

Les premières années, il n’y avait guère qu’une dizaine de Blancs dans la salle « et je pouvais les nommer ! » lance-t-il en riant.

Trois heures à peine après la mise en vente de billets, mi-novembre, tous les billets étaient vendus. Les plus opiniâtres ont pu s’en procurer via de la revente. « J’ai attendu des semaines, sollicitant collègues et amis, avant de pouvoir mettre la main sur un billet ! », explique Laurence Lanctôt au Nord-Côtier, fébrile à l’idée de voir le lauréat de nombreux Félix en concert. Cette Septilienne d’adoption retourne dans sa région natale lundi prochain et voulait absolument voir l’artiste à l’oeuvre avant de quitter.

Au programme, les musiciens chanteront plusieurs classiques de Florent Vollant en innu-aimun, mais également des chansons de Noël en français. Ils assurent qu’ils réserveront aux auditeurs quelques surprises.

Séquelles d’un AVC

Le musicien du défunt groupe Kashtin, qui a soufflé sa 66e bougie cette année, ne se remettra jamais complètement des séquelles de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2021. Sa propre mère avait subi le même sort, lorsqu’il était adolescent.

« Pourtant, je ne l’ai jamais vue malheureuse », dit-il. « Malgré mon amour de la musique, c’est la perspective de ne plus jamais pouvoir marcher qui m’a attristé », ajoute-t-il.

S’il n’a rien perdu de son talent de chanteur, il ne peut plus marcher ni jouer de la guitare sur scène, son côté droit étant toujours paralysé. Malgré tout, le chansonnier originaire du Labrador s’estime chanceux de pouvoir compter sur sa famille, qui continue de l’accompagner malgré son handicap.

Sa femme Anita, en particulier, ne l’a « jamais réveillé lorsqu’[il] rêvait en couleur », dit-il avec une touche de poésie.

Florent Vollant lors de l’édition 2018 de son traditionnel spectacle des fêtes à la Salle Jean-Marc-Dion. Photo Facebook Studio Makusham

La relève

Il affirme être impressionné par les jeunes talents qui se joignent à lui, année après année, pour le concert de Noël. Lors de la présente édition, on rassemble amis et vieux routiers des planches : Ludovick Bourgeois, Elisabeth St-Gelais, Sara Dufour, Tshishapeu et Scott-Pien Picard.

Même si ces artistes ont des styles différents, Florent Vollant a déjà le cœur à la fête. Le simple fait de se retrouver ensemble à jouer des chansons de Noël devant des spectateurs enthousiastes provoque une sorte de magie.