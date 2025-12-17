Le fonds de secours de Centraide HCNM est à sec

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan (HCNM) se trouve dans une situation critique. En date du 15 décembre, son fonds de secours est à sec, alors que les besoins d’aide d’urgence continuent de croître dans la région.

L’organisme souligne que ce fonds est essentiel pour répondre rapidement à des situations imprévues, notamment des pertes de revenus, des problèmes de santé ou des urgences familiales.

Derrière chaque demande d’aide se cache une réalité humaine souvent marquée par l’angoisse et l’urgence rappelle l’organisme ajoutant que le fonds de secours permet d’éviter des conséquences majeures, comme l’insécurité alimentaire ou la perte d’un logement, en offrant un soutien rapide et sans jugement.

Un père monoparental de deux enfants, bénéficiaire du Fonds de secours de Centraide HCNM, témoigne de l’impact déterminant de cette aide dans un moment charnière de sa vie.

« Je suis un père. Et un jour, j’ai eu peur de ne plus être capable de protéger mes enfants », raconte-t-il dans une publication publiée par l’organisme.

Après avoir toujours travaillé et assumé ses responsabilités financières, une maladie l’a contraint à un arrêt de travail, entraînant une chute rapide de sa situation économique.

Privé de revenus, il explique que ses économies se sont épuisées rapidement, alors que les factures continuaient d’arriver et que le réfrigérateur se vidait. Chaque jour, il tentait de préserver une apparence de normalité pour ses enfants, malgré l’inquiétude grandissante. « Je devais choisir : payer le loyer ou nourrir mes enfants », confie-t-il.

C’est à ce moment qu’il a décidé de demander de l’aide. Il affirme que l’intervention du Fonds d’urgence de Centraide a été déterminante.

« Grâce au Fonds d’urgence de Centraide, quelqu’un m’a répondu. Rapidement. Humainement. Sans me juger », souligne-t-il, ajoutant que ce soutien a permis d’éviter une détérioration plus grave de sa situation et d’assurer la sécurité et le bien-être de ses enfants.

Aujourd’hui de retour au travail, il dit ne pas oublier cette période où tout « tenait à un fil ». Selon lui, ce même fil est maintenant sur le point de rompre pour d’autres familles de la région.

Il rappelle qu’en l’absence de fonds disponibles, certaines demandes d’aide pourraient demeurer sans réponse, plaçant d’autres parents devant des choix impossibles.

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan invite la population à contribuer afin de reconstituer le fonds de secours. L’organisme souligne que chaque don peut avoir un impact direct et immédiat, que ce soit pour éviter une perte de logement, assurer l’accès à la nourriture ou soutenir une personne en situation de détresse.

Les dons peuvent être effectués en ligne pour soutenir les interventions d’urgence sur le territoire.