20 et 21 décembre : des modifications à prévoir pour la traverse entre Matane et la Côte-Nord

Deux traversées prévues entre Matane et la Côte-Nord le samedi 20 décembre seront déplacées au lendemain.

La première, c’est la traversée de 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout le 20 décembre. Elle est déplacée au 21 décembre, à la même heure. Les réservations prises pour le samedi seront honorées.

La même chose se produit pour la traversée de 11 h, de Godbout vers Matane, toujours le 20 décembre. Elle est déplacée au dimanche à 11 h et les réservations initiales seront respectées.

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout informe que ces changements ont lieu en raison de conditions de navigation défavorables.