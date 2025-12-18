Côte-Nord : il sera possible de chasser le chevreuil dans la zone 18

Une nouvelle zone de chasse au cerf de Virginie s’ajoute au Québec et elle est située sur la Côte-Nord. Il s’agit de la zone 18, qui englobe les MRC de La Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan.

C’est ce que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a dévoilé le 18 décembre alors qu’il présentait ses nouveaux plans de gestion de la chasse au Québec pour 2026.

La zone 18 connaît une recrudescence des populations dans certains secteurs. Le ministère explique ce phénomène par des changements dans la végétation. L’augmentation des feuillus, notamment attribuable aux changements climatiques, rend ces habitats plus favorables au cerf de Virginie.

Le ministère souligne toutefois que l’arrivée de l’espèce dans ces zones entraîne une compétition accrue avec d’autres animaux pour les ressources alimentaires.

« Très rare sur la Côte-Nord au début des années 2000, le cerf est maintenant suffisamment présent dans la zone 18 pour permettre une chasse selon les modalités des zones marginales, soit six jours à l’arc-arbalète et trois jours à l’arme à chargement par la bouche-fusil », peut-on lire dans le document fourni par le ministère.

C’est donc du 7 au 15 novembre qu’il sera permis de récolter du chevreuil (avec bois seulement) dans la zone 18.

Pas de tirage au sort

Afin de mieux protéger les populations d’orignaux dans les zones où le cheptel est plus fragile, le ministère instaure un tirage au sort pour la récolte des orignaux sans bois (soit les femelles et les veaux) dans certaines zones. Toutefois, la Côte-Nord est épargnée. Elle ne fait pas partie des zones de chasse visées par cette nouvelle mesure.

Avec Félix Côté