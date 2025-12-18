Forestville : le projet de nouveaux postes électriques mis sur pause

Le projet de nouveaux postes électriques prévu en Haute-Côte-Nord, au nord de Forestville, a été suspendu pour une durée indéterminée, a confirmé Hydro-Québec. La société d’État indique qu’il ne s’agit pas d’un abandon, mais bien d’une suspension temporaire du projet dans son ensemble.

Le projet impliquait la construction d’un poste à 735-315 kV dans le secteur de la Zec de Labrieville, d’un poste à 315 kV dans le secteur de la pourvoirie Domaine du Canyon, ainsi que des lignes de raccordement aux lignes à 735 kV et à 315 kV existantes.

Des chemins d’accès devaient également être aménagés pour permettre la réalisation des travaux.

Selon Hydro-Québec, la décision de suspendre le projet repose principalement sur le fait que l’ajout de nouvelles sources d’énergies renouvelables dans le secteur progresse moins rapidement que prévu.

L’entreprise précise que le développement de la production d’énergies renouvelables fera partie des éléments déclencheurs susceptibles de mener à une relance du projet.

Depuis le lancement de l’initiative, plusieurs activités d’information et de consultation ont été menées auprès des organismes du milieu et de la population.

Des rencontres publiques ont notamment eu lieu à Forestville, à Pessamit ainsi qu’en mode virtuel, permettant aux citoyens de s’exprimer sur le projet.

Hydro-Québec souligne que l’ensemble des commentaires, suggestions et préoccupations recueillis lors de ces consultations publiques demeureront pertinents et seront pris en compte advenant une reprise éventuelle du projet.

Pour l’instant, aucun échéancier n’est avancé quant à une possible relance, la suspension étant prévue pour une durée indéterminée.