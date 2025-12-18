Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce sa démission

Par Caroline Plante, La Presse Canadienne 3:00 PM - 18 décembre 2025
Temps de lecture :

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'Assemblée nationale, le vendredi 12 décembre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Christian Dubé démissionne de ses fonctions de ministre de la Santé et siégera comme député indépendant.

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux jeudi, il exprime son insatisfaction par rapport à l’entente de principe conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Il reproche à l’entente de maintenir sensiblement «le statu quo sur les enjeux de gouvernance entre le gouvernement, la FMOQ et les directeurs médicaux».

Or, il aurait voulu, avec la loi 2, «moderniser» la gouvernance du système de santé et permettre au gouvernement et à Santé Québec «d’exercer pleinement leur rôle de gestionnaire». 

Critiqué de toutes parts depuis l’adoption par bâillon de la loi 2, Christian Dubé reconnaît par ailleurs avoir «commis des erreurs».

«Le ton adopté au début des discussions n’a pas toujours favorisé un échange constructif avec les médecins», concède-t-il. 

«Après mûre réflexion, (…) je suis arrivé à la conclusion que je ne suis plus la bonne personne pour poursuivre ces discussions et piloter la réécriture de la loi 2.

«C’est une décision difficile que je prends pour le bien des patients, des médecins et du réseau de la santé», a-t-il ajouté.

Dans son message, M. Dubé précise qu’il continuera de représenter ses concitoyens de La Prairie à l’Assemblée nationale à titre de député indépendant.

«Au-delà de la politique, il y a l’être humain. Nous souhaitons bonne chance à Christian Dubé pour la suite», a réagi la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

«Nous prenons acte de sa décision et tenons à le remercier pour l’important travail accompli», a déclaré pour sa part Santé Québec.

Le porte-parole du Parti québécois en santé, Joël Arseneau, a été nettement plus acerbe.

«Pour ceux qui doutaient encore que la CAQ avait capitulé sur toute la ligne face aux médecins, la décision du ministre Dubé offre la confirmation la plus éclatante du désaveu du premier ministre Legault», a-t-il déclaré.

Christian Dubé a été élu pour la première fois sous la bannière de la Coalition avenir Québec en 2012. Il oeuvrait comme ministre de la Santé depuis 2022.

