Les excès de fin d’année : prévenir plutôt que subir

Chaque mois de décembre, c’est un peu la même histoire : tu te dis que cette fois, tu profiteras des Fêtes sans finir lourd.e comme une brique de sucre à la crème. Et puis, entre les apéros qui s’enchaînent, les potlucks interminables, les desserts qu’on ne peut « vraiment pas refuser », tu te retrouves à regretter ton enthousiasme du 24 au matin. Rassure-toi, tu n’es pas seul.e. Les excès de fin d’année, c’est un sport collectif. Mais rien n’oblige à en faire une épreuve olympique.

D’abord, parlons franchement : les excès ne sont pas seulement une question de calories. Ce sont aussi des soirées trop arrosées qui laissent la tête en vrac le lendemain, des repas si riches qu’ils transforment ta digestion en marathon, et même ce sentiment de « trop » qui te fait perdre un peu de la magie des Fêtes. Les dangers sont bien réels : fatigue accrue, sommeil perturbé, digestion chaotique, moral en dents de scie… Bref, les lendemains de fête peuvent être nettement moins festifs.

Mais bonne nouvelle : tu peux tout à fait savourer tes repas, profiter des retrouvailles et de la convivialité… sans sombrer dans le gavage façon oie de foie gras. Et non, cela ne veut pas dire t’imposer une discipline militaire. Juste quelques choix simples, presque invisibles, qui changent tout.

1. Apprends à écouter ta faim – vraiment

On pense souvent qu’on est « obligé » de se resservir, surtout quand on est invité. Mais rappelle-toi : ce n’est pas ta grand-mère qui habite dans ton estomac. Tu peux tout goûter, te faire plaisir, et t’arrêter au moment où tu n’as plus faim. Cette petite attention envers toi-même peut paraître anodine, mais elle transforme entièrement ton rapport aux repas festifs.

2. Ne saute surtout pas de repas avant un grand souper

Ça peut sembler logique : se « réserver » pour le soir. En réalité, c’est la meilleure manière d’arriver affamé.e, de te jeter sur l’apéro et de faire grimper la facture digestive dès les premières minutes. Un dîner équilibré et une petite collation nourrissante dans l’après-midi t’aideront à garder la tête froide une fois le festin du soir devant toi.

3. À table, fais équipe avec ton assiette

Voici une astuce qui marche à chaque fois : compose d’abord une assiette équilibrée et jolie. L’œil joue un rôle énorme dans la satiété. En t’appliquant à la préparer, tu te recentres, tu ralentis et tu dégustes davantage. Inclure des légumes ou des crudités apporte légèreté et couleur, et t’aide à varier les plaisirs sans saturer.

4. Au moment de l’apéro, redoute les petites choses qui croustillent

Les aliments d’apéro, tu le sais, sont sournois : petits, salés, addictifs… et rarement bénéfiques pour ton bien-être. Alterne les bouchées plaisir avec des options plus simples : un morceau de fromage, quelques olives, des crudités… Tu profiteras tout autant du moment, sans la sensation d’avoir fait un festin avant même le repas.

5. Côté boissons, choisis ton camp

Tu n’as pas besoin de boire à tous les toasts. Un verre d’eau entre deux verres d’alcool est ton meilleur allié : tu restes présent.e, tu gardes le plaisir du goût, et tu évites les lendemains brumeux. L’idée n’est pas de te priver, juste de te préserver.

6. Ne fais pas du dessert un défi

Tu as le droit de ne pas prendre une portion entière de chaque bûche de Noël. Tu peux partager, goûter, savourer deux bouchées, et t’arrêter là. Le plaisir ne se mesure pas en centimètres de crémage.

7. Et surtout : bouge !

Une promenade après le repas, même de dix minutes, allège tout : la digestion, la tête, l’ambiance. C’est aussi un moment pour discuter autrement, t’aérer, te reconnecter.

Au fond, profiter des Fêtes, ce n’est pas tout manger : c’est tout savourer. Et la nuance change tout. Si tu prends soin de toi, même discrètement, tu vivras les Fêtes plus légèrement — dans ton corps comme dans ta tête. Bonne fin d’année à toi, et surtout… bon plaisir, sans excès.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.