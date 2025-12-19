Des pannes électriques touchent la Haute-Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 1:58 PM - 19 décembre 2025
Les employés d'Hydro-Québec ont fort à faire depuis vendredi pour réparer les innombrables pannes sur le territoire québécois. Photo courtoisie

Quelque 2 819 résidences sont privées d’électricité cet après-midi en Haute-Côte-Nord, des Bergeronnes à Colombier.

Selon Info-Pannes, un bris d’équipement est à l’origine de l’interruption qui a débuté vers 13 h 33. Des clients d’Hydro-Québec de Colombier et Forestville sont touchés.

On indique que le rétablissement est prévu pour 15 h.

Du côté des Bergeronnes, la panne est survenue à 13 h 26 et la cause est indéterminée au moment d’écrire ces lignes. Le retour de l’électricité est prévu pour 15 h 30.

Hydro-Québec recense 363 pannes électriques partout dans la province en raison des forts vents qui provoquent des chutes d’arbres sur les lignes électriques.

