Travaux de protection contre la rouille au quai de Godbout

Par Charlotte Paquet 11:45 AM - 19 décembre 2025
Temps de lecture :

D'immenses roches provenant de l'enrochement du quai de Godbout avaient été traînées par les vents un peu partout lors de l'importante tempête de décembre 2022. Des travaux d'enrochement sont prévus pour l'automne 2026. Photo courtoisie

La Société des traversiers du Québec (STQ) a réalisé en décembre des travaux d’un peu plus de 109 000 $ au quai de Godbout afin d’assurer son maintien en bon état, en plus d’avoir trois autres projets sur sa planche à dessin pour la même raison en 2026.

Depuis le jeudi 11 décembre, LVL Marine, une entreprise de Saint-Thomas spécialisée en travaux sous-marins et plongée commerciale, installe de nouvelles anodes de protection cathodique sur les palplanches du quai afin de le protéger contre la corrosion. Il s’agit d’un remplacement.

« C’est vraiment pour protéger l’acier de la rouille », indique Bruno Verreault, conseiller en communications à la STQ, après avoir décrit les palplanches comme un mur d’acier enfoncé dans le sol qui retient l’ensemble de la structure. 

Les travaux doivent durer deux semaines.

Du bétonnage

Par ailleurs, après des travaux de bétonnage effectués à l’été 2025 sur le quai de Godbout, d’autres travaux du même genre sont prévus dès la fin du printemps 2026. Un contrat au montant de 113 345 $ a été accordé à l’entreprise Maurécon, de Trois-Rivières.

Il s’agira de rapiéçage ici et là sur l’infrastructure, mais nécessaire avant le lancement de travaux d’enrochement inscrits au calendrier pour l’automne 2026.

Cet enrochement fait suite entre autres à la tempête qui a eu lieu le 23 décembre 2022. « Toute la roche qui était partie, on va aller refaire tout ça », poursuit M. Verreault.

La STQ est présentement en phase de conception du projet. L’appel d’offres pour la réalisation des travaux devrait être lancé à la fin du printemps prochain.

Les différentes interventions projetées ne devraient pas occasionner de modification de service pour la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, tout comme c’est le cas avec les travaux en cours.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les médecins de famille acceptent l’entente de principe

Legault avoue que la démission de Dubé est un «autre coup difficile à encaisser»

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce sa démission

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Les médecins de famille acceptent l’entente de principe

Consulter la nouvelle
Actualité

Legault avoue que la démission de Dubé est un «autre coup difficile à encaisser»

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord