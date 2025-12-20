Des équipements toujours prêts à être utilisés sur la Côte-Nord

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 20 décembre 2025
Temps de lecture :

Des conteneurs Circonflexe. Photo Courtoisie

En cette période de l’année, Loisir et Sport Côte-Nord rappelle aux Nord-Côtiers qu’il existe une trentaine de points de service de prêt d’équipements pour toute activité hivernale dans la région. 

Il s’agit de l’initiative Circonflexe – Prêt-à-bouger, financée par le ministère de l’Éducation, qui vise à rendre accessible l’équipement de sport, de loisir, de plein air ainsi que de l’équipement adapté. 

« Avec le congé des Fêtes qui approche, on espère que les gens pourront profiter des centrales d’équipements près de chez eux, qu’ils auront dû temps et qu’ils penseront à ça », déclare Josée Gagnon, agente de développement chez Loisir et Sport Côte-Nord. 

« Sur la Côte-Nord, on est rendu à 33 points de service, ajoute-t-elle. C’est plus de 200 000 $ qui a été investi en équipements. »

En 2025, l’organisme chargé de réunir les acteurs de la région a prêté plus de 100 équipements de tout type. 

« On aime ça, car ça permet d’essayer de nouveaux sports et d’initier les enfants sans être obligé d’acheter des équipements parfois coûteux. […] Ça augmente, les gens commencent de plus en plus à connaître l’initiative, mais pas encore assez », mentionne Mme Gagnon. 

C’est en se rendant sur le site circonflexe.ca que les citoyens peuvent trouver la liste des points de service. 

Côte-Nord

Voici quelques points de services accessibles sur la Côte-Nord :

– Bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau

– Mon Vélo de Sept-Îles

– Prêt d’équipement Uashat

– Zec de Forestville

Il est possible d’y louer des planches à pagaie, des vélos à pneus surdimensionnés (fatbike), du matériel de baseball, bâtons de marche, raquettes à neige, patins à roues alignées, du matériel de hockey et des ballons en tout genre, notamment.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Pour un temps des Fêtes en santé

Une soirée pour accueillir les nouveaux arrivants de la Haute-Côte-Nord

Amusons-nous sans dépenser trop de sous !

Emplois vedettes

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Pour un temps des Fêtes en santé

Consulter la nouvelle

Une soirée pour accueillir les nouveaux arrivants de la Haute-Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord