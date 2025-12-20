Pointe-aux-Outardes frappée par une panne de courant

Par Sylvain Turcotte 1:41 PM - 20 décembre 2025
Temps de lecture :

Photo Hydro-Québec

Plusieurs résidents du secteur de Pointe-aux-Outardes, près de Baie-Comeau, sont privés de courant depuis le début de l’après-midi.

Une collision avec un poteau, survenu un peu avant 13h30, a fait en sorte que 769 clients d’Hydro-Québec ont été touchés par une panne.

Le travail des équipes d’Hydro-Québec ont permis de réduire la zone rapidement, faisant en sorte qu’un peu avant 14h, il ne restait que 391 clients privés d’électricité.

