Une nouvelle formule pour le Festi-GrÎles de la Côte-Nord

Par Sylvain Turcotte 2:33 PM - 20 décembre 2025
Temps de lecture :

Le Festi-GrÎles de la Côte-Nord revient au calendrier pour 2026 avec un nouveau concept et sur un nouveau site. Photo Facebook Festi-GrÎles de la Côte-Nord

Nouveau concept et nouveau site, c’est ce qui attend les festivaliers à la mi-août, à Sept-Îles, pour le retour du Festi-GrÎles de la Côte-Nord.

Après une pause en 2025, le Festi-GrÎles de la Côte-Nord revient en 2026.

« Ça va sentir bon dans la ville! », de dire Hugo Rossignol, président du conseil d’administration.

L’édition 2026 se tiendra, au parc du Vieux-Quai de Sept-Îles, du 14 au 16 août. L’entrée sur le site sera gratuite.

« La Ville est aussi contente que nous de la direction qu’on prend. On aimerait crée une ambiance festive, en incluant les restaurants autour du parc du Vieux-Quai », a-t-il ajouté.

Le Festi-GrÎles de la Côte-Nord prendra une tournure plus gastronomique.

« On souhaite avoir des microbrasseries et des distilleries, et des food-trucks aussi, en plus de l’expérience BBQ. On commence seulement la planification. On va se mettre à l’œuvre au début 2026 », a conclu Hugo Rossignol.

En raison de l’accès gratuit à l’événement, l’organisation fera appel à des artistes locaux et de la région pour le volet musical.


