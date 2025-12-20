Une soirée pour accueillir les nouveaux arrivants de la Haute-Côte-Nord

Une rencontre conviviale tenue aux Escoumins a permis, le 12 décembre, de souhaiter officiellement la bienvenue aux personnes récemment établies dans la région et de favoriser leur intégration au sein de la communauté.

L’événement, organisé par le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord (CJE), en collaboration avec Place aux jeunes Haute-Côte-Nord et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, visait à faciliter les rencontres, à faire connaître les services offerts dans la région et à soutenir l’intégration des personnes récemment installées.

Tenue dans une atmosphère chaleureuse, la soirée a été ponctuée de discussions et de présentations, ainsi que d’un moment de convivialité autour d’un buffet de Noël.

Une distribution de cadeaux pour les enfants a également marqué l’événement. Ces présents, des toutous fabriqués par le Plateau de travail du Centre d’activités d’épanouissement à la vie, ont ajouté une dimension inclusive à la rencontre.

Pour l’équipe du CJE, cette collaboration s’inscrit dans une volonté de favoriser l’inclusion et la valorisation des personnes en situation de handicap.

Au fil de la soirée, les participants ont pu découvrir les services proposés par les organismes présents, rencontrer des représentants locaux et échanger avec d’autres citoyens de la communauté.

« Cette soirée représente une occasion privilégiée pour affirmer notre ouverture et notre engagement à bâtir un milieu de vie accueillant et inclusif. En favorisant les rencontres et les échanges, cette initiative vise à renforcer le sentiment d’appartenance et à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants » affirme Claudine Roussel, directrice générale du CJE HCN.

« Les partenaires souhaitent ainsi contribuer à une communauté dynamique qui valorise la richesse humaine et culturelle de la Haute-Côte-Nord », poursuit-elle.

L’événement s’inscrivait dans le cadre du service d’intégration en immigration du Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord et de Place aux jeunes Haute-Côte-Nord, avec la collaboration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et de ses intervenantes en santé mentale, ainsi que de Ressource Parenfants.

Le comité organisateur remercie l’ensemble des personnes et partenaires ayant contribué au succès de cette soirée, présentée comme un symbole d’une communauté ouverte et solidaire.