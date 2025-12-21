Les Bergeronnes : la Traversée du lac Gobeil sera de retour en 2026

Les Services aquatiques Haute-Côte-Nord annoncent le retour de la Traversée du lac Gobeil aux Bergeronnes pour l’été 2026 après une absence de cinq ans.

À la suite de la pandémie de COVID-19 en 2020 et le désistement des anciens membres du comité organisateur, la Traversée du lac Gobeil a coulé au fond de l’eau.

« Pour des raisons personnelles, on n’était pas en mesure de reprendre l’événement. J’ai essayé de remettre en place un comité par après, mais ce n’est pas évident », détaille Sarah Côté, l’une des membres du comité organisateur des éditions antérieures.

Cette dernière est également membre du présent comité organisateur de la traversée, et indique que l’organisation de l’édition de 2026 changera de fonctionnement.

Questionnée à savoir si elle jugeait que les gens s’étaient ennuyés de l’événement, Sarah Côté indique que ce n’était pas l’intérêt qui manquait.

« Il n’y avait pas une année où on ne se faisait pas demander quand ça allait revenir », explique-t-elle.

Nouveau partenariat

La Traversée du lac Gobeil sera reprise par les Services aquatiques Haute-Côte-Nord, organisme à but non lucratif, qui injecteront une partie de son conseil d’administration et de son expertise dans l’événement pour la suite des choses.

« Je vois ça comme un gros plus, car c’est eux qui forment les sauveteurs et les assistants sauveteurs », commente Sarah Côté.

« Ils ont déjà accès à ce bassin de gens-là, de qui on va avoir besoin pour faire de la surveillance durant la nage en eau libre », enchaîne-t-elle.

« Étant donné que ça touche beaucoup de familles, c’est déjà un bon départ au niveau de la prévention et de la sécurité. Il y a quand même une confiance des gens, qui vont être rassurés par notre présence », ajoute quant à elle Marie-Claude Bouchard, administratrice aux Services aquatiques Haute-Côte-Nord, qui s’implique aussi dans la traversée.

Nouveautés

Pour l’édition de 2026, l’organisation prévoit tenir des courses de nage en eau libre de 1 000 et 500 mètres ainsi qu’une course jeunesse.

« On va ajouter des courses et des défis en planche à pagaie, et aussi une activité d’initiation en plongée sous-marine », dévoile Sarah Côté.

La formule de l’événement pour ses portions hors de l’eau restera fidèle à ce qui était fait dans le passé.

« Il va y avoir de l’animation comme il y avait à l’époque sur la plage, et plein de petites activités qui vont agrémenter la journée pour les familles », partage l’organisatrice.

La date officielle de l’événement sera dévoilée sous peu. « On attend certaines confirmations, et on ne veut pas annoncer quelque chose sans les avoir », conclut Sarah Côté.