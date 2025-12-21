Plus de 10 000 $ et 83 paniers de Noël à Forestville

Ce n’est pas un secret, les besoins pour l’aide alimentaire sont de plus en plus grands dans la région. C’est pourquoi les Chevaliers de Colomb – conseil 3117, accompagnés de leurs partenaires, ont mis les bouchées doubles cette année pour amasser le plus de sous possible en vue de la préparation de 83 paniers de Noël.

Et ils ont réussi leur objectif puisque c’est une somme de plus de 10 000 $ qui a été récoltée grâce à de nombreux bénévoles et à la générosité de la communauté. En plus, cette année, les paramédics de Forestville ont largement contribué à ce succès.

« C’est la première fois qu’on voyait ça, s’exclame Bertrand Gagnon des Chevaliers de Colomb. Les pompiers, paramédics et policiers se sont mis ensemble pour ramasser des dons et des denrées. Ç’a été vraiment apprécié. »

Ce dernier fait référence au barrage routier qui a été organisé en décembre à Forestville qui a permis d’amasser un beau montant qui a été bonifié par l’entreprise ambulancière Paraxion ainsi que les épiceries forestvilloises (Marchés Tradition et Maxi).

Au total, c’est donc 2 888 $ qui a été remis aux Chevaliers de Colomb par les paramédics. Sur cette somme, 888 $ provient de Paraxion qui a octroyé 1 $ par denrée récoltée.

Le reste de l’argent qui a servi à acheter les denrées pour les paniers de Noël provient de la collecte réalisée par les Chevaliers de Colomb directement aux maisons. « Les gens ont été généreux. Je tiens à remercier la population de faire une différence dans la vie de ceux qui en ont besoin », lance M. Gagnon.

Notons que des bons d’achat dans les deux épiceries de Forestville seront aussi offerts aux personnes qui recevront des paniers de Noël.

Le nombre de bénéficiaires demeure assez stable d’année en année, mais Bertrand Gagnon remarque que plusieurs nouveaux visages ont fait une demande en 2025.