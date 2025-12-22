Une mobilisation policière qui fait le bonheur des enfants à Pessamit

Par Johannie Gaudreault 1:37 PM - 22 décembre 2025
Ce sont 200 cadeaux qui ont été remis dans la communauté. Photo Sécurité publique de Pessamit

La distribution de cadeaux organisée par la Sécurité publique de Pessamit a connu un franc succès. Grâce à la mobilisation des policiers, plus de 200 enfants de la communauté ont reçu un jouet, dans un climat de solidarité et de bienveillance en cette période des fêtes.

Pour une deuxième année consécutive, la Sécurité publique de Pessamit a tenu une distribution de cadeaux destinée aux jeunes et aux familles de la communauté. L’activité, qui s’est déroulée le 21 décembre au stationnement du centre d’affaires, a permis d’écouler l’ensemble des jouets disponibles.

Organisée selon le principe du premier arrivé, premier servi, la distribution s’adressait autant aux jeunes qu’aux adultes souhaitant offrir un cadeau à leurs enfants ou petits-enfants. L’initiative visait à soutenir les familles et à créer un moment de joie durant le temps des fêtes.

Elle a été rendue possible grâce à la contribution financière des policiers de la Sécurité publique de Pessamit, qui ont participé à l’achat des cadeaux.

La distribution de jouets s’est révélée être un franc succès, l’ensemble des cadeaux ayant trouvé preneur. Grâce à cette mobilisation, plus de 200 enfants de la communauté pourront profiter d’un cadeau et vivre un moment de joie durant les Fêtes.

« Nous sommes très fiers de cette initiative et de la mobilisation de tous. Le déroulement de l’activité s’est très bien passé, dans un esprit de solidarité et de bienveillance envers les familles de notre communauté », écrit la Sécurité publique de Pessamit sur les réseaux sociaux, après la distribution des cadeaux.

À l’issue de l’événement, la Sécurité publique de Pessamit a tenu à souhaiter à toute la population un joyeux Noël ainsi que de très belles fêtes remplies de paix, de santé et de bonheur.

Les policiers de la Sécurité publique de Pessamit ont contribué au succès de l’événement en finançant l’achat des cadeaux. Photo Sécurité publique de Pessamit

