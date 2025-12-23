Les livres de l’année avec le bibliothécaire des Bergeronnes

Par Renaud Cyr 12:00 PM - 23 décembre 2025
Temps de lecture :

Mat Michaud, bibliothécaire à la bibliothèque municipale des Bergeronnes. Photo Yves Demers

Pour le temps des fêtes, le Journal a questionné le bibliothécaire des Bergeronnes sur ses coups de cœur littéraires des derniers temps. Cadeaux personnels ou pour un proche, vous serez servis !

Cette année, il a dévoré quatre livres qui selon lui méritent l’attention des lecteurs.

D’abord, on retrouve Couille de camion de Jérôme Bérubé qui date de 2023, qui raconte sous forme de conte le périple de l’auteur jusqu’au bout de la route 138 pour devenir un homme.

« Il part avec un bazou qui ne fonctionne pas bien et, en chemin, il rencontre plein de gens. C’est bon, drôle, humoristique, et il y a une réflexion sur qu’est-ce que la masculinité », raconte-t-il.

Sur la liste du bibliothécaire vient ensuite Émergence Insoumise de Cyndy Wylde paru l’an dernier, qui parle de la surreprésentation carcérale des femmes des Premières Nations au Québec.

Malgré la gravité du sujet le bibliothécaire indique que c’est un petit livre qui se lit bien.

« Je pense que c’est une lecture essentielle pour tout le monde. C’est très bien écrit, et très bien punché », détaille-t-il.

Mat Michaud a également apprécié le livre Demon Copperhead de Barbara Kingsolve paru en 2022, qui suit l’histoire d’un jeune garçon qui fait l’expérience de la pauvreté aux États-Unis en famille d’accueil, le tout « raconté avec finesse ».

« Ça remet en question plein de préjugés qu’on peut avoir sur la pauvreté et la consommation, ainsi que sur les familles et les gens qui passent au travers des familles d’accueil et de la DPJ », dit M. Michaud.

Finalement dans le département graphique, on retrouve les romans graphiques Momo de Jonathan Garnier et Rony Hotin, qui s’intéressent à l’enfance et à la vie d’adulte avec des illustrations simples, mais qui marchent.

« Ce qui est bien, c’est que ça s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants. On aborde aussi des thèmes comme l’amitié et le deuil », souligne Mat Michaud.

