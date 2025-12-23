Quoi faire lorsqu’il fait tempête?

Coincé à l’intérieur lors de la tempête du siècle ? Heureusement, elle n’est pas encore arrivée, ce qui vous laissera le temps de planifier quelques activités d’avance pour vous y préparer.

De décembre à la fin mars, nul n’est à l’abri d’une bonne tempête « comme dans le temps ».

Surtout sur la Côte-Nord, dont les accumulations sont parmi les plus importantes à l’échelle de la province.

Pour les nostalgiques qui aiment le confort, commençons donc avec une activité toute simple : regarder des reportages sur les tempêtes marquantes, comme la crise du verglas ou la fameuse « tempête du siècle » de 1971.

Cette dernière avait paralysé la ville de Montréal au grand complet, où une quarantaine de centimètres de neige sont tombés en l’espace de deux jours au début du mois de mars 1971.

Avec une accumulation de 50 centimètres avant la tempête, disons que les rues étaient pour les moins ensevelies et les voitures presque invisibles sur les photos d’époque.

À regarder avec un chocolat chaud. Si vous voyez votre automobile, dites-vous que tout va quand même bien !

Une quarantaine de centimètres de neige sont tombés en quelques heures dans le centre de la province en début mars 1971. Photo Ville de Montréal

Destination dehors

Les prochaines activités nécessitent que vous puissiez ouvrir la porte d’entrée de la maison.

Si ce n’est pas le cas, envoyez le plus vieux pour remédier à ce problème pendant que vous arrangez l’arsenal de matériel pour aller jouer dehors.

Note pour les frileux, après quelques minutes d’activité extérieure, votre circulation sanguine réchauffe votre corps, n’hésitez donc pas !

Motoneige, raquette, ski de fond, traîneau, patins, fatbike, toutes les options sont bonnes.

Guerre des tuques

Il y a le film, mais on peut aussi le recréer dehors en famille ou entre amis.

On peut laisser de côté l’aspect guerre, mais surtout pas celle des tuques.

Si vous voulez pratiquer votre lancée avant de commencer, la construction d’un bonhomme de neige est de mise.

En famille, entre amoureux ou amis, entre jeunes et aînés, les bons vieux bonhommes de neige mettent de la joie dans tous les cœurs.

Bonne nouvelle en plus, si vous n’êtes pas sur les installations scolaires, votre butte pourra dépasser le trois mètres !

Cuisiner

Cette activité n’étonnera personne, mais c’est la plus utile de la brochette.

Rien de plus réconfortant que d’avoir des repas faits maison pour se réchauffer, sans compter l’abondance de restes pour le congélateur advenant une autre tempête.

Soupe aux pois avec bacon, gratin dauphinois avec du fromage gruyère, tourtière avec ketchup maison, tout y passe.

Ma recette ? Dattes avec fromage bleu enrobées de bacon, rien de plus simple quand tout est dans le nom. Trois ingrédients, deux étapes, un goût à tout casser.

Sur ce, bonne tempête !