Décès de Randy Jones, figure de la Basse-Côte-Nord : hommage de la députée

Figure importante de la politique en Basse-Côte-Nord, Randy Jones, n’est plus. On apprend son décès, le 23 décembre, à l’âge de 69 ans.

Randy Jones est né à Harrington Harbour en 1956. Il a été maire de Gros-Mécatina et de préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. Il s’est impliqué dans de nombreux dossiers sur les enjeux de la Basse-Côte-Nord.

« Cher géant, cher ami, tu nous as quittés hier. Trop tôt, car tout géant devrait être immortel. Randy, merci de nous léguer tant de ta force brute que de ton humour copieux », partage la députée fédérale de la région, Marilène Gill, en hommage à l’homme.

« Ton visage se confondra toujours pour moi avec l’âme des Coasters, celui de l’amour, de la dignité, de la volonté, de la persévérance et de la bienveillance. La route blanche sera toujours ouverte pour toi, le temps que nous construisions celle que tu as rêvée », poursuit-elle.