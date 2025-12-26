Une remorque en feu sur la 138 à Forestville
C'est la remorque d'un 53 pieds qui a pris feu. Photo Johannie Gaudreault
Une remorque de 53 pieds a pris feu sur la route 138, à Forestville, non loin de la Boulangerie Au p’tit four.
Les pompiers sont intervenus un peu avant midi, en ce lendemain de Noël, pour l’incident.
La circulation a repris son cours dans le secteur.
Pompiers et policiers étaient toujours présents vers midi 30. Le feu était alors éteint.
