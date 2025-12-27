Le Festival Blizz’Art de Port-Cartier : un engouement jusqu’à l’international

Le Festival Blizz’Art de Port-Cartier attire l’attention un peu partout dans le monde. « On a été sollicité par des sculpteurs de l’Argentine, de la Finlande, des États-Unis et du Mexique entre autres », explique Maeva Moreau, responsable des communications de l’événement.

Le comité organisateur a confirmé sur ses réseaux sociaux la tenue de la troisième édition du Festival, les 6, 7 et 8 février 2026. L’événement se déroulera une fois de plus sur l’île McCormick, à Port-Cartier.

Ce qui fait la force du Festival Blizz’art, c’est l’accueil qui est réservé aux artistes sculpteurs. Selon Mme Moreau, les conditions dans ce milieu ne sont pas toujours faciles et parfois inégales d’un événement à l’autre.

« Nous, on s’assure de donner un cachet intéressant aux artistes pour valoriser leur travail, mais aussi, pour s’assurer qu’ils se rendent jusqu’à la Côte-Nord pour l’événement », dit-elle.

L’an passé, le comité a reçu tellement de candidatures pour le volet professionnel, qu’ils ont dû faire une sélection de cinq équipes à partir des critères du jury.

Le concours de sculpture se décline en quatre volets : familial, amateur, compétition et professionnel. Le volet compétition représente le plus gros bloc.

«C’est un défi de taille, mais ça demeure ouvert à la population générale, s’ils veulent réaliser une sculpture pendant toute la fin de semaine », précise Mme Moreau.

Certains artistes travaillent leur bloc de neige pendant une trentaine d’heures, peaufinant leurs œuvres éphémères même pendant la nuit.

Les inscriptions pour la compétition de sculpture sont ouvertes jusqu’au 8 janvier. Du matériel est fourni, de même que de l’accompagnement pour les débutants.

La famille Lucas, en pleine séance de sculptage, gagnante de la 1ère place du volet familial, lors du Festival Blizz’Art 2025. Photo Archive Groupe North Shore

Temps difficile pour les festivals, mais pas pour tous

Dans une période où plusieurs festivals de la région connaissent des difficultés et doivent se mettre en pause, le Blizz’Art, lui, continue sa croissance et songe même à proposer quelques innovations.

«Il y a [sur le site] des activités familiales, dont une glissade qui est bien appréciée. On va avoir des nouveautés aussi à ce niveau-là pour avoir des types d’animation plus spéciale pendant la fin de semaine », dit Maeva Moreau.

Le Festival se compte privilégié d’être bien soutenu.

«On est vraiment reconnaissant et chanceux de pouvoir compter sur autant de partenaires et collaborateurs pour nous permettre de rendre ça accessible et gratuit à chaque année », souligne-t-elle. «Le seul frais qui est associé au Festival, c’est un coût symbolique de 10 $ pour la soirée de spectacle.»

Spectacles musicaux, chapiteaux avec artisans locaux, offre alimentaire et feux pour rassembler les gens sont au programme. Le Festival Blizz’Art estime rejoindre près de 4000 personnes.