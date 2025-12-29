5 suggestions lectures pour le temps des fêtes

Ce n’est pas un secret pour quiconque me connait : j’adore la littérature. À ceux qui me disent qu’ils n’aiment pas lire, je leur réponds qu’ils n’ont tout simplement pas trouvé « leur livre ». Un des plus beaux langages d’amour, selon moi, est d’offrir un roman à une personne en lui disant qu’on a pensé à elle en le lisant… Le temps des fêtes est rempli de moments festifs avec les amis et la famille, mais c’est aussi l’occasion de déposer nos pieds sur le pouf et de souffler un peu. Pourquoi pas avec un roman entre les mains ? Je vous partage quelques suggestions d’œuvres littéraires québécoises, qui ont su capter mon attention dans la dernière année.

Eka ashate, Ne flanche pas (Mémoire d’encrier)

Naomie Fontaine

Cinq ans après la parution de Shuni, l’autrice innue, Naomie Fontaine, nous invite dans son quatrième roman à aller à la rencontre d’aînés de Uashat mak Mani-utenam. À travers l’histoire de sa mère et au fil d’entrevues avec des aînées de la communauté, l’autrice retrace les actes de résistance quotidiens. Le roman fait d’ailleurs partie des cinq finalistes au Prix littéraire des collégiens, prix qu’elle avait remporté en 2019 pour Shuni. Le lauréat sera dévoilé au mois d’avril 2026.

Oasis (Hurtubise)

Marie-Christine Chartier

C’est la toute première autofiction pour l’autrice à succès, ayant vendu plus de 150 000 copies de ses œuvres. Ce huitième roman nous plonge dans l’univers de l’humour, où le personnage principal, Emma, est une autrice et une humoriste, comme Marie-Christine Chartier dans la vie. Emma se sent au neutre dans une relation qui ne lui permet plus de s’épanouir. Elle fait la connaissance de Rhéaume, un collègue humoriste avec lequel elle nouera une relation qui ravivera les papillons qu’elle croyait disparus. Le roman parle d’anxiété de performance, d’amitié, de guérison et de la quête de soi.

Le M club (Alire)

Patrick Senécal

Avec ce nouveau roman, Patrick Senécal veut surprendre son lectorat. Il dit d’ailleurs que c’est sa création la plus ambitieuse depuis Le vide. Pour ceux qui s’attendent à un roman « gore », c’est plutôt un roman où l’horreur sera dans la psychologie. Dans Le M Club, on suit deux amis qui sont auteurs de romans et qui s’en vont écrire à Berlin. Le soir, ils partent à la découverte de la capitale allemande et découvrent le M Club. Il faut lire le roman pour savoir ce que les personnages découvriront dans cet endroit. Le thriller de près de 700 pages explore principalement le thème de la culpabilité.

Épinette (La Mèche)

Isabelle Lapointe

Premier roman pour l’autrice originaire de Baie-Comeau. L’histoire prend place dans un petit village fictif de la Côte-Nord, ayant la réputation d’être un endroit de « pardus, d’attardés, de pogneux d’cuisses ». On suit une jeune fille de 7 ans, Isabelle, qui vient d’y emménager avec sa famille. La narratrice raconte les rêves de certains habitants, les difficultés des autres. Un roman qui met en lumière la dignité humaine. La qualité de la langue du roman est exceptionnelle, les phrases sont courtes et mordantes.

La suspension consentie de l’incrédulité (Ta Mère)

Émilie Perreault

Lire du théâtre… j’avoue qu’avant, j’étais sceptique. Puis, j’ai décidé d’essayer. Finalement j’ai adoré l’expérience que je renouvèle aussi souvent que possible. La pièce de théâtre de l’animatrice Émilie Perreault se veut un ode aux arts vivants de la scène. Croyez-moi, après avoir lu cette pièce, vous aurez envie d’assister à une pièce de théâtre, un spectacle musical, de danse ou toute autre forme d’art vivant. Vous allez rire, autant que vous serez ému. Accepterez-vous de mettre de côté votre scepticisme et de vous laissez immerger par cette œuvre ? Un réel coup de cœur de l’année 2025.

