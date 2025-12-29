Tempête hivernale : il va en neiger un bon coup

Après une tempête d’invités, une tempête de cadeaux et finalement une tempête de bas prix dans les commerces, la voici enfin : une tempête de neige pour bien finir l’année.

Huilez votre souffleuse et mettez vos pelles pas loin parce que les accumulations vont se chiffrer au-dessus des 20 centimètres, pouvant atteindre jusqu’à 50 centimètres par endroit.

La masse nuageuse va parcourir le ciel de la Côte-Nord comme le père Noël tout au long de la journée de lundi midi à l’ouest jusqu’à la fin de la journée de mardi pour l’est de la région.

Environnement Canada fait savoir que de la poudrerie est attendue surtout mardi, et que de la pluie verglaçante pourrait brièvement se mélanger à la neige lundi dans les régions du Saguenay et du Bas-Saint-Laurent.

La circulation sur les routes et les trottoirs sera probablement difficile, et les déplacements en général seront probablement difficiles.

Avertissements jaunes

Environnement Canada prévoit que les impacts de la tempête dans les zones jaunes vont être modérés, avec

À Tadoussac, les premières accumulations d’importance arriveront de midi jusqu’au petit matin mardi.

À Forestville, même scénario sauf que les précipitations commenceront vers 14h jusqu’au petit matin mardi.

À partir de Havre-St-Pierre vers l’est, la tempête va commencer mardi pour se poursuivre toute la journée, avec la possibilités de précipitations mixtes durant l’après-midi.

Avertissements oranges

À Baie-Comeau, de la pluie verglaçante pourrait se pointer le nez vers 12h jusqu’à 14h, et le gros de la tempête arrivera vers 17h. Des ventes d’est souffleront à une trentaine de kilomètres à l’heure durant la soirée.

À Port-Cartier, les accumulations débuteront vers 20h ce soir jusqu’à mardi soir. Des ventes d’est souffleront à une cinquantaine de kilomètres à l’heure.

À Sept-Îles, les précipitations importantes commerceront vers 22h jusqu’à pareille heure mardi. Des vents d’est souffleront jusqu’à 80 kilomètres à l’heure.