Trois nouveaux joueurs pour le Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau obtient trois nouveaux joueurs au terme d’une transaction avec le Regiment de Terre-Neuve.

Il s’agit de Biagio Jr. Daniele (2008), de Léo Gauthier (2008) et de Matys St-Gelais (2009).

En retour, le Regiment reçoit Ryan Dwyer (2007) et Alexis Mathieu (2007).