André Roy au Tournoi de hockey Fred Chiasson de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 7:03 PM - 31 décembre 2025
Temps de lecture :

L’édition 2026 du Tournoi de hockey Fred Chiasson de Sept-Îles aura comme joueur invité le coloré chroniqueur-panéliste de RDS, André Roy.

Celui qui a notamment porté les couleurs du Lightning de Tampa Bay sera présent dès le vendredi du tournoi, soit le 20 février. Il sera entre autre de la partie au sein d’une équipe de la catégorie Vétérans.

Ce sera une participation record pour l’édition 2026 du THFC de Sept-Îles avec la participation de 42 formations. Plus de 25 000$ seront remis en bourses aux champions et finalistes.

L’organisation fera connaître les invités du spectacle de musique du samedi soir prochainement.

Photo André Roy (Site hockeydb.com)

