Des roses de Baie-Comeau à l’émission En direct du jour de l’An

Par Johannie Gaudreault 1:53 PM - 31 décembre 2025
Temps de lecture :

Des roses du commerce Petite Fleur de Baie-Comeau seront en vedette à l'émission En direct du jour de l'An, le 31 décembre à 19 h. Photo Facebook/Petite Fleur

Le commerce Petite Fleur de Baie-Comeau a apporté une touche de la Côte-Nord à l’émission En direct du jour de l’An qui sera diffusée le 31 décembre à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

Un total de 50 roses ont été distribuées à travers la ville le 29 décembre pour offrir « un peu d’amour partout à Baie-Comeau », indique l’entreprise sur ses réseaux sociaux.

« On a eu l’immense bonheur d’en offrir 50 à l’émission En direct de l’univers pour leur spécial du Nouvel An, et elles ont été distribuées un peu partout à Baie-Comeau au fil de la journée », est-il expliqué dans la publication.

Pour les personnes qui ont reçu une rose ou qui en recevront une, il s’agit d’une façon pour Petite Fleur de « partager un peu de douceur, de surprise et de magie ».

Évidemment, il n’était pas possible de tout dévoiler avant l’émission. Il faudra donc l’écouter ce soir pour en savoir plus sur la participation du commerce baie-comoise.

« Merci de faire rayonner l’amour local, une rose à la fois », conclut l’entreprise qui est située sur Place La Salle.

Voici la rose et le message reçus par des Baie-Comois. Photo Facebook/Petite Fleur

