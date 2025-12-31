Le Drakkar remporte un match serré contre les Cataractes

Par Johannie Gaudreault 3:27 PM - 31 décembre 2025
Temps de lecture :

Photo Kassandra Blais

Les joueurs du Drakkar de Baie-Comeau ont célébré la veille du Nouvel an avec leurs partisans sur la glace du Centre sportif Alcoa. C’était le deuxième match d’un programme double à domicile contre les Cataractes de Shawinigan et le Drakkar l’a remporté.

Le premier but des Cataractes est arrivé tardivement en première période. Jusqu’à deux minutes de la fin, aucune des deux équipes n’avaient marqué. Toutefois, la punition de Zachary Hachey pour obstruction n’a pas donné de chance au Drakkar.

L’attaquant Félix Lacerte de Shawinigan a réussi à déjouer le gardien Samuel Caulfield, acquis récemment par la formation baie-comoise. Malgré deux punitions mineures de l’équipe adverse, les Nord-Côtiers n’ont pas su profiter de l’avantage pour toucher le filet.

En deuxième période, les joueurs du Drakkar ont bombardé le gardien des Cataractes de 22 lancers. Ces tentatives ne sont pas restées vaines. La punition de Raoul Boilard, un ancien Viking, à trois minutes avant la fin de la période de jeu a permis aux Baie-Comois de rentrer la rondelle.

Le #22 Kyle Powers a marqué le premier but du Drakkar égalisant ainsi le pointage 1-1. Il s’agit de son 9e de la saison.

Le Drakkar a pris l’avance en troisième période. Grâce à un avantage numérique, le défenseur Drew Allison a compté le deuxième but de son équipe à 7 minutes 16 secondes. C’est son deuxième de la saison. Les Cataractes n’ont pas riposté donnant ainsi la victoire aux Nord-Côtiers.

Les étoiles du match ont été accordées à Kyle Powers du Drakkar (1re), Drew Allison du Drakkar (2e) et au gardien des Cataractes, Philippe Boucher (3e).

Avec cette 8e partie remportée, le Drakkar se situe toujours au dernier rang du classement de l’Association Est de la LHJMQ.

Le prochain match des Vikings aura lieu le 3 janvier à Rimouski.

