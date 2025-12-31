Les 12 photos de l’année en Haute-Côte-Nord

JANVIER

Aventure en ski

L’Escouminoise Kathleen Goulet a participé à une grande aventure dans le Québec nordique. Avec trois autres femmes, elles ont rejoint la Baie d’Ungava à partir de Shefferville en février 2025, soit une traversée en ski de plus de 600 kilomètres. Ce cliché a été capturé lors d’une expédition préparatoire de 5 jours dans le Parc national de la Jacques-Cartier qui a servi à ficeler les derniers détails de l’aventure. L’immensité hivernale est impressionnante!

Photo Myriam Desjardins-Malenfant

FÉVRIER

Chanter à la maison

Audrey Bouchard de Forestville a eu le plaisir de revenir jouer et chanter dans sa région natale : la Côte-Nord. C’est à Baie-Comeau qu’elle a renoué avec son public nord-côtier en marge de l’Hivernal Eau Grand Air. Avec son groupe LBA Band, elle s’est amusée tout comme sur cette photo qui nous permet de ressentir sa joie d’être sur scène.

Photo courtoisie

MARS

Étudier le saumon

Depuis quelques années déjà, une étude se déroule à propos des saumons atlantiques juvéniles dans la rivière des Escoumins. L’objectif est de connaître leur abondance et leur état de santé pour mieux les protéger dans l’avenir. Cette photographie nous expose les scientifiques en pleine action, soit à la pêche électrique. On peut ainsi admirer le décor majestueux de cette rivière qui attire les pêcheurs.

Les scientifiques à la pêche électrique sur la rivière des Escoumins. Photo Gabriel Holden Rousseau

AVRIL

Mona Lisa

Impossible de ne pas retrouver une photo de mammifères marins dans notre revue des plus belles photos de l’année. La Haute-Côte-Nord est réputée pour l’observation des baleines, ce qui donne des clichés mémorables comme celui capturé par le photographe animalier Renaud Pintiaux. On y aperçoit le rorqual hybride, appelé Mona Lisa, qui est un mélange entre un rorqual commun et un rorqual bleu. Un visiteur rare et apprécié!

Photo Renaud Pintiaux

MAI

Sort incertain

Quel sort sera réservé à la vieille forge des Bergeronnes? Ce bâtiment qui possède une histoire importante pour le village est maintenant une propriété privée. Son propriétaire a demandé à l’instance municipale l’autorisation de le démolir. Pour le moment, la vieille forge est toujours en place, mais qui sait pour combien de temps. C’est pourquoi les photographies de ce genre de patrimoine deviennent cruciales pour conserver les souvenirs de son histoire.

Photo Renaud Cyr

JUIN

Record de foule

La formation Québec Redneck Bluegrass Project a attiré une foule historique au Festival de la chanson de Tadoussac cette année. La 41e édition a été remplie de surprises et de moments haut en couleur. Le spectacle du groupe vedette est l’un d’entre eux. Cette photo démontre l’ampleur de la foule qui a assisté au concert extérieur.

La formation Québec Redneck Bluegrass Project a attiré une foule historique au Festival cette année. Photo Renaud Cyr

JUILLET

Relève agricole

Cédrik Deschênes de la Ferme Deschênes et Fils de Sacré-Cœur était le seul finaliste de la Côte-Nord au concours Tournez-vous vers l’excellence! Et c’est lui qui a mis la main sur le prix. Le jeune producteur agricole est embarqué avec son père dans l’aventure familiale en devenant copropriétaire de la ferme en 2020. On ressent très bien sa fierté, lui qui prend la pose devant ses bêtes.

Cédrik Deschênes de la Ferme Deschênes et Fils de Sacré-Cœur est le seul finaliste de la Côte-Nord de Tournez-vous vers l’excellence! cette année. Photo Renaud Cyr

AOÛT

Fenêtre sur les bélugas

Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est maintenant doté d’une Halte du béluga entièrement rénovée au coût de 1,25 M$. Ce lieu d’observation et de recherche scientifique, qui donne sur l’une des plus importantes aires de résidence des bélugas, est ancré sur le cap rocheux de la baie Sainte-Marguerite, dans le fjord du Saguenay. Ici, on l’aperçoit vu des airs juste avant son inauguration officielle. Quel beau paysage!

Photo courtoisie

SEPTEMBRE

À la mer du Nord

L’équipe de canotiers de À la Mer du Nord a débouché dans les eaux de la baie James après un périple de plus de 1 200 kilomètres sur les lacs et rivières du Grand Nord. Les participants ne sont pas près d’oublier cette expédition, qui a vite pris des proportions d’épopée héroïque. Sur cette photo, les canotiers pagayaient comme ils le faisaient près d’une dizaine d’heures par jour.

Photo Margault Demasles

OCTOBRE

Petit fruit rouge

La sécheresse n’a pas trop affecté la production de canneberges cette année aux Tourbières Lambert de Longue-Rive. Le fruit s’est avéré rentable malgré une période plus difficile au niveau de la pluie. Les Tourbières Lambert ont l’équivalent de 26 acres de terrain cultivable pour la canneberge, qui pousse sur des vignes dans des milieux humides. La couleur du fruit et la méthode de récolte donnent des clichés à couper le souffle.

La sécheresse n’a pas trop affecté la production de canneberges cette année. Photo Tourbières Lambert

NOVEMBRE

Nouveau retraité

Le sculpteur traditionnel Gaétan Hovington de Tadoussac a fermé boutique pour prendre sa retraite, après une longue carrière qui s’est étendue sur 60 ans et qui a fait voyager ses œuvres aux quatre coins du globe. Avec cette retraite bien méritée, il apporte avec lui un petit bout de notre histoire. La sculpture traditionnelle qu’il a toujours pratiquée met en scène des personnages de notre mémoire collective, comme des convives qui dansent lors d’une veillée d’autrefois ou un trappeur à l’œuvre dans les bois. Le voici ici avec son capitaine dans ce qu’il restait de sa boutique.

Photo Renaud Cyr

DÉCEMBRE

Sentier de Noël

En décembre, les paysages se transforment. Les terrains verts passent au blanc et les lumières de Noël envahissent les villages de la région. Le Sentier de Noël de Porrneuf-sur-Mer est devenu une tradition au fil des ans. Lui aussi, il met la magie de Noël dans nos cœurs avec ses scènes de théâtre extérieures le temps de quelques jours. Voici donc un beau souvenir de la 15e édition de cet événement magique.