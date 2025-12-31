QUIZ | 2025 en 50 questions

Avez-vous suivi l’actualité de la Haute-Côte-Nord cette année ? C’est ce vous verrez en répondant à notre jeu-questionnaire. Amusez-vous tout en mesurant vos connaissances !

1. Comment se nomme le nouvel événement printanier créé par le Festival du Fjord de Sacré-Cœur ?

a) Le Printemps des Érables

b) Le Petit Rappel

c) Fin de semaine Entre nous

d) Jazz sous la lune

2. De quelle manière le Club de ski de fond Le Plein d’Air de Forestville a-t-il rendu hommage à Francis St-Louis, un de ses bénévoles dévoués ?

a) Une affiche portant son nom a été installée devant le relais.

b) Un nouveau relais a été construit et son nom lui a été donné.

c) Il a organisé un événement à son honneur.

d) Il a nommé une piste en son nom.

3. Combien de kilomètres en ski comprenait l’expédition à laquelle participait l’Escouminoise Kathleen Goulet en février ?

a) 1000 kilomètres

b) 600 kilomètres

c) 250 kilomètres

d) 2 500 kilomètres

4. Quel événement sportif hivernal de la Haute-Côte-Nord a mis fin à ses activités en 2025 ?

a) Les Olympiades

b) Le Boréal Loppet

c) Le Sentier de Noël

d) La Trotte

5. Dans quel projet majeur le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit a-t-il annoncé sa participation en début d’année 2025 ?

a) Groupe BNG à Longue-Rive

b) Parc éolien Peshu Napeu dans la Manicouagan

c) Parc éolien Nutinamu-Chauvin

d) Nouveaux postes électriques au nord de Forestville

6. Quel commerce de Forestville a été transmis de père en fils cette année ?

a) La Boulangerie Au P’tit four

b) Marchés Tradition

c) Le Danube bleu

d) Pronature

7. Un nouveau restaurant fait son arrivée à la marina de Portneuf-sur-Mer. Comment s’appelle-t-il ?

a) Le Riviera

b) Le O’Rivs

c) La Capitainerie

d) Le Saloon

8. Quelle municipalité de la Haute-Côte-Nord a-t-elle aménagé une promenade avec trottoirs larges, kiosques pour artisans, lampadaires et un espace culturel ?

a) Sacré-Cœur

b) Les Escoumins

c) Forestville

d) Colombier

9. En février 2025, la MRC de La Haute-Côte-Nord a adopté une résolution concernant les services de la Sûreté du Québec sur son territoire. Qu’exigeait-elle ?

a) Augmenter le nombre de patrouilles

b) Avoir un droit de regard sur les activités de la SQ

c) Réduire le budget alloué à la SQ

d) Remplacer la SQ par une police municipale

10. Quelle difficulté a dû surmonter le Festival de la chanson de Tadoussac pour son édition 2025 ?

a) Les festivaliers ont acheté leur billet à la dernière minute.

b) Il a été difficile d’avoir une diversité d’artistes.

c) Il y avait un manque à gagner de 100 000 $ dans son budget.

d) Les journées du festival ont été reportées.

11. Quelle municipalité de la Haute-Côte-Nord a été la première à bouder les produits américains en raison de la guerre tarifaire imposée par Donald Trump ?

a) Forestville

b) Portneuf-sur-Mer

c) Les Escoumins

d) Tadoussac

12. Qu’est-ce qui était à l’honneur lors de l’édition 2025 de la Fin de semaine Entre nous aux Bergeronnes ?

a) La photographie

b) La musique classique

c) La danse traditionnelle

d) Les documentaires

13. Quelle étape a été franchie pour le projet d’agrandissement du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent ?

a) Les coûts ont été déterminés

b) Les consultations publiques sont terminées

c) Les aides financières ont été accordées

d) Le territoire 3,6 fois plus grand a été approuvé

14. Pourquoi les pères eudistes sont venus faire un pèlerinage sur la Côte-Nord cette année ?

a) Pour célébrer 100 ans d’histoire

b) En marge de l’année Sainte

c) Pour souligner l’arrivée du nouvel évêque

d) Ils le font chaque année

15. Qui était la tête d’affiche du Festival Saint-Marc Pardu dans l’bois en 2025 ?

a) Sara Dufour

b) Orloge Simard

c) Jérôme 50

d) Vulgaires Machins

16. Quelle entente historique a été signée entre Essipit et la MRC de La Haute-Côte-Nord ?

a) Développement économique

b) De collaboration et de vivre-ensemble

c) Traité d’amitié

d) Service de sécurité incendie

17. Dans quel secteur de la Haute-Côte-Nord quatre sites de réseau cellulaire seront installés ?

a) Sur la route 138 entre Forestville et Colombier

b) À Portneuf-sur-Mer

c) Sur la route 172, entre Sacré-Cœur et Sainte-Rose-du-Nord

d) Près de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine

18. Qu’est-ce qui a marqué la pêche au crabe dans la zone 17 en 2025 ?

a) La baisse des quotas

b) Le prix élevé du crabe

c) La hausse des quotas

d) La diminution du nombre de crabes adolescents

19. Combien d’années d’existence le Groupe Boisaco a-t-il célébrées cette année ?

a) 50 ans

b) 40 ans

c) 60 ans

d) 100 ans

20. Qui était le conférencier invité du Colloque Entreprendre en région qui a eu lieu à Longue-Rive ?

a) Yves Laurencelle

b) Steeve St-Gelais

c) Capitaine Robert Piché

d) Dave Morissette

21. Quelle autrice de Tadoussac a lancé un livre pour aider Haïti ?

a) Jane Evans Chamber

b) Chantale Otis

c) Joëlle Pierre

d) Rose-Hélène Boulianne

22. Comment se nomme la baleine hybride observée dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent cette année ?

a) Tic tac toe

b) Mona Lisa

c) Miss Frontenac

d) Caïman

23. La Ferme 5 Étoiles est maintenant gérée par la troisième génération. Qui est le fondateur de l’entreprise sacré-coeuroise ?

a) Guy Deschênes

b) Jimmy Morin

c) Claude Deschênes

d) Steeve St-Gelais

24. Les études sur le projet du pont sur le Saguenay ont enfin été dévoilées. Quel prix coûterait le projet ?

a) 4,2 milliards de dollars

b) 16 milliards de dollars

c) 1,5 milliard de dollars

d) 8 milliards de dollars

25. Quel changement majeur a eu lieu dans toutes les écoles à la rentrée scolaire 2025-2026 ?

a) Le retrait du téléphone cellulaire

b) Le nouveau programme de français comprenant la littérature autochtone

c) La tolérance 0 pour l’intimidation

d) Les uniformes obligatoires

26. Quel bâtiment des Bergeronnes était menacé de démolition en mai 2025 ?

a) L’hôtel de ville

b) Le CHSLD

c) L’ancienne caisse Desjardins

d) La vieille forge

27. Quel restaurant de la Haute-Côte-Nord a été reconnu par le Guide Michelin ?

a) Le Boisé aux Bergeronnes

b) Chez Mathilde à Tadoussac

c) Bistro Henri aux Bergeronnes

d) La Bolée de Tadoussac

28. Dans quelle cantine de la Haute-Côte-Nord retrouvons-nous la meilleure poutine selon un sondage québécois ?

a) Cantine du Connaisseur

b) Cantine à Paulina

c) Cantine du Vacancier

d) Cantine Bonne Franquette

29. Quel type de collations est offert aux élèves de l’école St-Joseph de Tadoussac ?

a) Des collations qui seraient jetées à l’épicerie du coin

b) Des collations provenant des restaurants

c) Des collations apportées de la maison

d) Des collations cultivées par les élèves

30. Qui est le promoteur qui souhaite relancer la traverse Rimouski-Forestville ?

a) Louis-Olivier Carré des Entreprises Rilec

b) Guy Caron, maire de Rimouski

c) Hilaire Journault du CNM Évolution

d) Robin Lamarre de Forestville

31. Quel groupe musical a attiré une foule historique à la 41e édition du Festival de la chanson de Tadoussac ?

a) Vulgaires Machins

b) Québec Redneck Bluegrass Project

c) GrimSkunk

d) Hay Babies

32. Quel événement a marqué l’histoire de la Caisse Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent cet été ?

a) Fusion avec une autre caisse

b) Changement de directeur général

c) Ouverture d’un nouveau point de services

d) Déménagement dans un siège social tout neuf

33. Quel nom a-t-on donné à la nouvelle version du Festivent à Longue-Rive ?

a) Festival marin de Longue-Rive

b) Festivent 2.0

c) Festi-Rive

d) Le Festival du vent de Longue-Rive

34. À quel endroit avait lieu la Fête nationale régionale cette année ?

a) Les Escoumins

b) Tadoussac

c) Forestville

d) Longue-Rive

35. Combien d’années d’existence a souligné le Golf Le Méandre de Forestville en 2025 ?

a) 35 ans

b) 50 ans

c) 20 ans

d) 25 ans

36. Qu’a fait Pier-Anthony Bouchard de Forestville pour rendre hommage à son grand-père ?

a) Il a couru un premier marathon

b) Il a participé à la Randonnée Vélo-Santé

c) Il a organisé une course dans sa ville natale

d) Il a couru la distance entre Forestville et Baie-Comeau

37. Quelle église de la région vibre au son de la musique classique en juillet ?

a) L’église Bon-Désir des Bergeronnes

b) L’église St-Joseph de Tadoussac

c) L’église de Sacré-Cœur

d) L’église Sainte-Anne de Portneuf-sur-Mer

38. Comment se nomme la nouvelle entreprise d’hébergement insolite installée à Longue-Rive ?

a) Alfred le voisin d’Oscar

b) Écosphère

c) Canopée-Lit

d) Parc nature

39. Quelle municipalité organise un rendez-vous pour les aviateurs depuis trois ans ?

a) Longue-Rive

b) Les Bergeronnes

c) Forestville

d) Colombier

40. Quel projet de recherche novateur s’est tenu à Sacré-Cœur jusqu’à l’automne ?

a) La prolifération des champignons forestiers

b) Les effets néfastes des feux de forêt

c) Percer le mystère des sourciers

d) Déclin de la population de saumons

41. Quel bâtiment historique de la région a-t-il rouvert ses portes en juillet ?

a) Le Musée Chauvin de Tadoussac

b) Le Musée de la Petite Anglicane à Forestville

c) La Chapelle des Escoumins

d) La Chapelle des Ilets-Jérémie à Colombier

42. Quelle infrastructure pour l’observation des baleines a-t-elle fait peau neuve ?

a) La tour observatoire des Escoumins

b) Centre de découverte des mammifères marins

c) Le quai de Tadoussac

d) La Halte du Béluga

43. Pourquoi l’ancienne scierie Kruger de Longue-Rive a-t-elle eu un second souffle ?

a) On a rouvert ses portes en raison de la crise forestière

b) Ses locaux sont loués à la Municipalité de Longue-Rive

c) Un projet de construction modulaire s’y est installé

d) Un agriculteur en a fait l’acquisition

44. Combien d’argent la Municipalité de Colombier a-t-elle investi dans ses infrastructures de loisirs en 2025 ?

a) 600 000 $

b) 1 million $

c) 200 000 $

d) 1,8 M$

45. Quel nom a été donné aux maisonnettes pour aînés construites sur la 1re Avenue à Forestville et inaugurées en août ?

a) Villa Dolorès Simard

b) Villa Micheline Anctil

c) Villa Yves Montigny

d) Villa Claire Gagné

46. En quoi consistait l’expédition À la mer du Nord ?

a) 1 200 km en canot de Tadoussac à Waskaganish

b) Parcourir le fleuve Saint-Laurent en kayak

c) Traverser le fleuve, de Tadoussac à Rivière-du-Loup en canot

d) 100 jours de canot au Saguenay–Lac-Saint-Jean

47. Combien de pays étaient-ils rassemblés à Tadoussac pour le Congrès des plus belles baies du monde ?

a) 50

b) 100

c) 12

d) 23

48. Quel sujet le nouveau livre de l’autrice Erika Soucy aborde-t-il ?

a) La famille recomposée

b) La violence conjugale

c) Les soins de santé en région

d) L’avortement chez les adolescentes

49. À quoi le nouveau laboratoire mobile du CFP de l’Estuaire servira-t-il ?

a) À permettre aux employés de se rendre partout sur la Côte-Nord

b) À promouvoir la formation professionnelle

c) À offrir de nouveaux programmes de formation

d) À offrir des équipements à la fine pointe aux étudiants

50. Quel minéral a-t-on découvert en concentration importante dans le sol de Longue-Rive ?

a) Graphite

b) Fer

c) Granite

d) Niobium

QUESTION BONUS*

* 51. Dans quelle proportion la population de la Côte-Nord est-elle proche aidante ?

a) La moitié

b) Le quart

c) 100 %

d) Le tiers

Les réponses

1. A 2. D 3. B 4. B 5. C 6. A 7. D 8. A 9. B 10. C 11. C 12. A 13. D 14. A 15. D 16. B 17. C 18. A 19. B 20. D 21. D 22. B 23. C 24. A 25. A 26. B 27. B 28. C 29. D 30. A 31. B 32. D 33. C 34. A 35. C 36. A 37. A 38. B 39. B 40. C 41. C 42. D 43. C 44. A 45. B 46. A 47. D 48. B 49. B 50. D 51. B

Entre 44 et 50 bonnes réponses : vous êtes un champion

Entre 35 et 43 bonnes réponses : vous vous en sortez bien

Entre 25 et 34 bonnes réponses : vous n’avez pas toujours suivi

Moins de 24 bonnes réponses : faudra faire des efforts en 2025

* Si vous avez bien répondu à la question bonus, ajoutez-vous 5 points.