Ces personnalités de divers milieux qui nous ont quittés au cours de l’année 2025

Plusieurs personnalités sont mortes au cours de l’année 2025. En voici une liste:

Milieu politique

Jean Campeau, mort le 26 février à l’âge de 93 ans

Cet expert des questions financières est devenu politicien sur le tard dans le sillage de l’échec de l’accord du lac Meech au début des années 1990. Après avoir oeuvré quelques années dans le secteur privé, il intègre la fonction publique québécoise en étant nommé directeur de la gestion de la dette de 1971 à 1977 au ministère des Finances où il réorganise les emprunts des cégeps, des hôpitaux et des universités. Il devient ensuite président du conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il préside ensuite conjointement avec Michel Bélanger, la commission Bélanger-Campeau, dont le mandat est «d’étudier et d’analyser le statut politique et constitutionnel du Québec et de formuler, à cet égard, des recommandations», à la suite de l’échec de l’entente du lac Meech. Recruté par le Parti québécois, il est élu dans la circonscription de Crémazie et est nommé ministre des Finances, puis ministre des Transports.

Marc Garneau, mort le 4 juin à l’âge de 76 ans

Diplômé en génie physique du Collège militaire royal de Kingston, Marc Garneau est entré dans l’histoire en devenant en 1984 le premier Canadien à aller dans l’espace alors qu’il était spécialiste de charge utile à bord de la navette spatiale Challenger. Il est retourné dans l’espace à deux autres reprises, en 1996 et en 2000, avant de devenir président de l’Agence spatiale canadienne (ASC) de 2001 à 2005. Il quitte ce milieu pour se lancer en politique. Il est élu pour la première fois en 2008 comme député libéral de la circonscription montréalaise de Westmount–Ville-Marie. Il envisage de se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Canada avant de donner son appui à Justin Trudeau. Après l’arrivée au pouvoir des libéraux, il est à la tête du ministère des Transports pendant cinq ans avant d’être brièvement ministre des Affaires étrangères. Il quitte la vie politique en 2023.

Lise Bacon, morte le 29 octobre à l’âge de 91 ans

Lise Bacon a été une des grandes pionnières de la politique québécoise et canadienne. Elle est devenue en 1973 la deuxième femme à être élue à l’Assemblée nationale après Claire Kirkland-Casgrain. Elle avait auparavant été la première femme présidente d’un parti politique au Canada, le Parti libéral du Québec (PLQ) de 1970 à 1973. Robert Bourassa la nomme ministre d’État aux Affaires sociales et à divers postes de ministre jusqu’à sa défaite aux élections de 1976. Réélue en 1981, puis en 1985 et en 1989, elle est devenue en 1985, la première femme vice-première ministre du Québec, poste qu’elle a occupé jusqu’en 1994. Elle a aussi successivement occupé diverses fonctions ministérielles. Après sa démission en janvier 1994, elle est nommée sénatrice par Jean Chrétien, poste qu’elle occupera jusqu’à sa retraite obligatoire en 2009.

Au Canada: Gilbert Normand (1er janvier); Thérèse Paquet-Sévigny (16 mars); Ed Lumley (16 avril) Charles Mayer (29 avril); John McCallum (21 juin); Michel Gratton (3 août); Marcel Gagnon (12 août); Rodrigue Biron (12 août); Guy Rivard (14 août); Gail Shea (21 août); Donald Oliver (16 septembre); Gabriel Loubier (1er octobre); Ellie Fallu (14 octobre); Jean-Paul Diamond (6 novembre); Claude Boucher (5 décembre);

À l’étranger: Jean-Marie Le Pen (7 janvier); Vitold Fokine (20 mars); Oleg Gordievsky (21 mars); Abdullah Ahmad Badawi (14 avril); le pape François (21 avril); Tran Duc Luơng (20 mai); Muhammadu Buhari (13 juillet); Ion Iliescu (5 août); Dick Cheney (3 novembre);

Milieu des affaires

Philippe de Gaspé Beaubien, mort le 9 avril à l’âge de 97 ans

Entrepreneur et philanthrope québécois, Philippe de Gaspé Beaubien a été directeur des opérations de l’Exposition universelle de Montréal en 1967. On le surnommait à l’époque le «maire de l’Expo». L’année suivante, il a pris la direction de Télémédia. Il a dirigé l’entreprise jusqu’au début des années 2000; celle-ci comptait alors 26 stations de radio, 17 magazines et 24 journaux hebdomadaires à travers le Canada, avant que ces actifs soient vendus à d’autres joueurs. En 1990, l’entrepreneur a créé avec son épouse Nan-b la Fondation de Gaspé Beaubien, qui soutient la préservation de l’eau, l’entrepreneuriat et le développement communautaire.

Alban D’Amours, mort le 9 novembre à l’âge de 85 ans

Né en 1940 à Sainte-Françoise, dans le Bas-Saint-Laurent, Alban D’Amours a amorcé ses études universitaires en sciences sociales à l’Université Laval où il a découvert les sciences économiques. Après un passage à l’Université de Sherbrooke où il enseigne pendant 12 ans, il devient sous-ministre du Revenu puis de l’Énergie à Québec. Il entre ensuite au Mouvement Desjardins à titre de vice-président en 1988 avant d’être promu président et chef de la direction en 2000. Il a toujours défendu sa vision d’un modèle d’affaires coopératif distinct du modèle capitaliste. Président fondateur du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), il a aussi présidé le conseil d’administration de l’Université de Sherbrooke. Il a également siégé au conseil de la Fondation Lucie et André Chagnon et de Cominar dont il a assumé la présidence.

Au Canada: Pierre Roy (16 mars); Raymond Royer (24 avril); Serge Saucier (mai); Francesco Bellini (10 juillet); Hilary Weston (2 août); Nigel S. Wright (1er septembre); Al Floyd (2 septembre); Bruce Saville (13 octobre);

À l’étranger: Bernard Mourad (9 janvier); Aga Khan (4 février); Ginette Moulin (9 février); Lee Shau-kee (17 mars): Robert Shapiro (2 mai); Hervé de La Martinière (8 mai); Philippe Louis-Dreyfus (17 juin); Philippe Mellier (8 juillet); Loïk Le Floch-Prigent (16 juillet); Francesco Trapani (10 septembre); Claude Bébéar (1er novembre); Louis Schweitzer (6 novembre);

Milieu social, scientifique et journalistique

Pierre Foglia, mort le 29 juillet à l’âge de 84 ans

Pierre Foglia est un journaliste ayant rédigé plus de 4000 chroniques dans le quotidien La Presse de 1978 à 2015. Fils d’Italiens émigrés en France, il s’installe à Montréal dans les années 1960. Il exerce le métier de typographe avant de devenir journaliste à Sherbrooke et à Chicoutimi avant d’être recruté à La Patrie et au Montréal-Matin. Il passe à La Presse en novembre 1972. Habile conteur ayant un regard oblique sur les gens qui l’entouraient, il commente l’actualité et les enjeux de société dans le quotidien montréalais, s’attirant de nombreux fidèles chaque semaine touchés par son style et son originalité. Passionné de vélo, Pierre Foglia a couvert le Tour de France à huit reprises entre 1992 et 2003. Ses récits et portraits ont fait l’objet d’un livre illustré intitulé «Le Tour de Foglia et chroniques françaises». En février 2015, Pierre Foglia annonçait sa retraite.

Guy Rocher, mort le 3 septembre à l’âge de 101 ans

Guy Rocher est l’un des grands bâtisseurs du Québec moderne. Il a participé à la création du ministère de l’Éducation au début des années 1960 et à la rédaction de la Charte de la langue française, communément appelée la «loi 101», à la fin des années 1970. Né à Berthierville le 20 avril 1924, il obtient une maîtrise en sociologie de l’Université Laval et un doctorat de l’Université Harvard. Au début de sa carrière de professeur, il est nommé membre de la Commission Parent par Paul Gérin-Lajoie, alors ministre dans le gouvernement libéral de Jean Lesage. Il a aussi été directeur de l’École de service social de l’Université Laval, vice-doyen de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Montréal, et chercheur associé au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal. Il a aussi occupé la fonction de secrétaire général associé au Conseil exécutif du gouvernement du Québec.

Au Canada: Bernard Saladin d’Anglure (13 février); Jean-Denis Gendron (16 février); Pierre Daloze (4 mars); Jean O’Neil (22 mars); Camille Dubé (4 avril); Louise Trottier (9 mai); René Simard (21 mai); Bruno Roy (2 juin); Gerald La Forest (12 juin); Raymond Laflamme (19 juin); Jacques Beaudoin (26 juillet); Léandre Bergeron (31 juillet); Maurice McGregor (4 août); Andrée Yanacopoulo (27 août); Louis Sabourin (11 septembre); Leo Girard (21 septembre); Balfour Mount (25 septembre); Denis Trudeau (6 octobre); Gisèle Galichan (7 octobre); Jean-Luc Migué (11 octobre); Bertrand Blanchet (23 octobre): Elaine Hémond (27 octobre); Pierre Dufault (31 octobre); Tim Cook (26 octobre); Michel Robert (18 novembre); Madeleine Poulin (22 novembre); Frank Ghery (5 décembre); Jacques Nadeau (10 décembre); Falah Maroun (19 décembre)

À l’étranger: Claude Allègre (5 janvier); Jean-François Kahn (22 janvier); Elisabeth Vrba (5 février); Robert I. Moore (5 février); Martin Aurell (8 février); Jerry Ostriker (6 avril); Svetlana Guérassimenko (8 avril); Robert Jarvik (26 mai); Pierre Nora (2 juin); Bill Atkinson (5 juin); Bernard Cassen (12 juin); Ivar Giaever (20 juin); Jean-Pierre Azéma (14 mai); James Lowell (7 août); Jane Goodall (1er octobre); James Dewey Watson (6 novembre); Jean Benoist (11 novembre); Michèle Audin (14 novembre);

Milieu culturel

Antonine Maillet, morte le 17 février à l’âge de 95 ans

Originaire de Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, l’écrivaine est devenue en 1979 la première Canadienne à recevoir le prestigieux prix Goncourt, pour son roman «Pélagie-la-Charette». Après des études universitaires, elle mène de front les carrières d’enseignante et d’écrivaine, en plus de travailler comme animatrice et scénariste à Radio-Canada et CBC, à Moncton. Auteure prolifique, Antonine Maillet a écrit plus de 12 pièces de théâtre et plus d’une vingtaine de romans. Sa pièce «La Sagouine», jouée pour la première fois en 1971 par Viola Léger, a connu un immense succès. En 1989, elle devient la première femme à occuper le poste de chancelière de l’Université de Moncton, jusqu’en 2000.

Victor Lévy-Beaulieu, mort le 9 juin à l’âge de 79 ans

Victor-Lévy Beaulieu était un touche-à-tout de l’écriture. Au fil des années, sa plume s’est baladée entre les domaines du roman, du théâtre, de la poésie, du reportage ou encore du scénario. Écrivain prolifique, on compte parmi ses très nombreuses oeuvres «Ma vie avec ces animaux qui guérissent», «La nuitte de Malcomm Hudd», «Manuel de la petite littérature du Québec» ou encore «Race de monde». Son œuvre a été couronnée notamment par le prix Gilles-Corbeil de la Fondation Émile-Nelligan pour l’ensemble de son œuvre, complétant ainsi sa collection de trophées qui comprend le Prix du Gouverneur général, le Prix Québec-Paris, plusieurs prix Gémeaux ainsi qu’un titre de compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec.

Serge Fiori, mort le 24 juin à l’âge de 73 ans

Né à Montréal en 1952, Serge Fiori a baigné dans la musique dès sa jeunesse, puisque son père était chef d’un orchestre de danse. Co-fondateur du mythique groupe Harmonium, il voit sa carrière musicale décollée à la suite de la sortie de l’album éponyme. Le groupe enregistrera deux autres albums tous deux devenus des classiques: «Si on avait besoin d’une cinquième saison», classé parmi les 50 meilleurs albums de rock progressif par le magazine Rolling Stones, et «L’Heptade». Il a également collaboré en 1978 avec Richard Séguin pour l’album «Deux cents nuits à l’heure», qui a reçu de nombreux trophées au tout premier gala de l’ADISQ qui s’est tenu l’année suivante. La carrière de l’auteur-compositeur-interprète aura été marquée par plusieurs pauses et retours sur la scène, sortant des albums en 1986 et en 2014 tout en collaborant à plusieurs projets. Il écrit notamment la musique de la chanson-thème du festival Juste pour rire.

Au Canada: Julien Poulin (4 janvier); Kim Yaroshevskaya (12 janvier); Stéphane Venne (17 janvier); Monique Chabot (23 janvier); Bernard Lagacé (11 février); Hélène Pelletier-Baillargeon (14 février); Denise Boucher (18 mars); Renée Chevalier (20 mars); Jean-Claude Germain (24 avril); Serge Mongeau (9 mai); François Barcelo (25 mai); Co Hoedeman (26 mai); Claude Poissant (6 juin); Harry Standjofski (18 juillet); Jean-Paul Guimond (24 juillet); Jacques Poulain (21 août); Germain Gauthier (29 août); René Homier-Roy (14 septembre); Julie Stanton (29 octobre); Guy Cogeval (13 novembre); Jean-Louis Trudel (17 novembre); Béatrice Picard (9 décembre); Richard Grégoire (10 décembre);

À l’étranger: David Lodge (1er janvier); David Lynch (16 janvier); Bertrand Blier (20 janvier); Gabriel Yacoub (22 janvier); Marianne Faithfull (30 janvier); Mike Ratledge (5 février); Geneviève Page (14 février); Gene Hackman (17 février); Frankétienne (20 février); Roberta Flack (24 février); Angie Stone (1er mars); Hebert Léonard (2 mars); Roy Ayers (4 mars); Émilie Dequenne (16 mars); Val Kilmer (1er avril); Mario Vargas Llosa (13 avril); Werenoi (17 mai); Nicole Croisille (4 juin); Sly Stone (9 juin); Brian Wilson (11 juin); Alfred Brendel (17 juin); Lea Massari (23 juin); Lalo Schifrin (26 juin); Michael Madsen (3 juillet); Thierry Ardisson (14 mai); Connie Francis (16 juillet); Paul Day (29 juillet); Rick Davies (6 septembre); Robert Ranford (16 septembre); Claudia Cardinale (23 septembre); Diane Keaton (11 octobre); Ace Frehley (16 octobre); Jack DeJohnette (26 octobre); Jimmy Cliff (24 novembre); Rob Reiner (14 décembre); Brigittte Bardot (28 décembre)

Milieu sportif

Réjean Lacoursière, mort le 9 mai à l’âge de 90 ans

Intronisé au Panthéon des Sports du Québec en 2010, ce spécialiste de la natation en eau libre a participé 15 fois à la Traversée du Lac-St-Jean, remportant même cette épreuve en 1960. L’année précédente, il avait été couronné champion mondial lors du marathon de 42 km présenté à Guaymas, au Mexique. Le nageur a également enlevé trois fois les honneurs aux 24 Heures de La Tuque. En 1978, il est élu à l’International Marathon Swimming Hall of Fame. Il a créé une nouvelle méthode pour enseignement la natation aux bébés et les enfants, fondant une école qui porte son nom.

Ron Turcotte, mort le 22 août à l’âge de 84 ans

Natif de Drummond, au Nouveau-Brunswick, Ron Turcotte doit sa célébrité au fait qu’il tenait les rênes de Secretariat lorsque ce cheval a remporté la Triple Couronne équestre en 1973, la première en 25 ans. L’année précédente, il avait failli accomplir l’exploit, remportant les honneurs au derby du Kentucky et au Belmont Stakes, mais échouant au Preakness. Il avait amorcé sa carrière en participant à des courses à l’hippodrome Blue Bonnet de Montréal avant de déménager aux États-Unis. Il s’y fait remarquer dès 1965 en conduisant Tom Rolve à la victoire au Preakness. Stakes. Il a remporté plus de 3000 courses en près de 20 ans de carrière. Celle-ci s’est terminée quand il est tombé de son cheval au début d’une course et qu’il a subi des blessures qui l’ont rendu paraplégique. Il a été intronisé au Panthéon en 1979.

Ken Dryden, mort le 5 septembre à l’âge de 78 ans

Né le 8 août 1947 à Hamilton, en Ontario, Dryden a fait ses débuts dans la LNH avec le Tricolore en 1971, disputant six rencontres de saison régulière et remportant tous ses matchs. Choix inattendu de l’entraîneur-chef Al MacNeil pour entamer les séries éliminatoires au printemps de 1971, il a mené les siens vers la coupe Stanley, remportant également au passage le trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires. L’année suivante, il est élu recrue par excellence de la LNH. Il a ajouté cinq coupes Stanley à son palmarès, pour un total de six dans les années 1970. C’est lui qui garde les filets du Canada lors de la huitième et décisive rencontre de la Série du Siècle en 1972. Il prend sa retraite en 1979 et est admis au Panthéon du hockey en 1983. Après avoir fait le saut sur la scène politique fédérale, il est ministre du Développement social par Paul Martin, un poste qu’il a occupé jusqu’en février 2006.

Guy Chouinard, mort le 28 décembre à l’âge de 69 ans

Né le 20 octobre 1956 à Québec, l’hockeyeur et entraîneur Guy Chouinard a connu un parcours remarquable dans la LHJMQ et dans la LNH. Dans le hockey junior, il a remporté deux Coupe du Président comme joueur avec les Remparts de Québec en 1972-73 et 1973-74. Chouinard a ensuite été repêché par les Flames d’Atlanta lors du repêchage de 1974. Il a disputé huit saisons complètes dans la LNH avec Atlanta, Calgary et les Blues de St. Louis. Après sa carrière de joueur, Chouinard est devenu entraîneur dans la LHJMQ. Il a remporté la Coupe du Président avec les Chevaliers de Longueuil en 1987. Il a été intronisé au temple de la renommée de la LHJMQ en 2005.

Au Canada: Marcel Bonin (19 janvier); Jerome Drayton (10 février); Greg Millen (7 avril); Phil Roberto (30 avril); Charles Thiffault (18 mai); Alex Delvecchio (1er juillet); Wayne Thomas (16 juillet); Ed Giacomin (14 septembre); Jean Grenier (20 septembre); Bernard Parent (21 septembre); Mel Bridgman (6 novembre); Tim Hackness (30 novembre); Robert Rousseau (13 décembre);

À l’étranger: Bob Uecker (16 janvier); Dennis Law (17 janvier); Jeff Torborn (19 janvier); Fay Vincent (1er février); Boris Spassky (27 février); George Foreman (21 mars); Ray Shero (9 avril); Jim Marshall (3 juin); Dave Parker (28 juin); Hulk Hogan (24 juillet); Ryne Sandberg (28 juillet); Angela Mortimer (25 août); Davey Johnson (5 septembre); Doug Martin (18 octobre); Marshawn Kneeland (5 novembre); Paul Tagliabue (9 novembre); Fuzzy Zoeller (27 novembre);