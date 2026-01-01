Des vœux pour la Haute-Côte-Nord

La Haute-Côte-Nord regorge de personnes bienveillantes, d’intervenants impliqués et d’organisations qui ont à cœur ses intérêts. En vue de la nouvelle année, ces derniers offrent leurs souhaits les plus sincères pour la région en 2026. Santé, bonheur, amour et bien plus encore…

Irénée Girard, prêtre

2025 a été au secteur Forestville une année chargée de nombreux événements, liés à l’Année sainte de l’espérance, à la célébration de la messe chrismale diocésaine, à la venue des Petits chanteurs de Bruxelles, au passage des Eudistes, à la célébration du centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse de Lisieux, etc. 2026 nous est donnée avec un défi particulier : assurer notre avenir par une vie plus synodale et participative, fondée sur des “ Maisonnées d’Évangile ”. Bienvenue aux intéressés. Heureuse et sainte année à tous. Gardons confiance : Dieu tient promesse !

Line Sirois, Action-Chômage Côte-Nord

Notre souhait pour la Côte-Nord est d’obtenir enfin reconnaissance et gratitude pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs de l’industrie saisonnière, ainsi que pour les entreprises qui, année après année, valorisent les richesses de notre région. Nous souhaitons que les gouvernements prennent conscience de leur grande valeur pour l’économie et la vitalité de nos régions, et qu’ils soutiennent ces travailleurs durant la basse saison avec une assurance-emploi adaptée à leur réalité. Que ces fêtes apportent repos, reconnaissance et espoir pour l’année à venir. Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

France Caron, présidente de la FADOQ région Côte-Nord

Pour 2026, je souhaite que la Manicouagan demeure ce territoire tissé de solidarité, où nos aînés trouvent leur place, leur voix et leur joie. Comme présidente de la FADOQ, j’aimerais voir se concrétiser encore plus d’activités près des gens, surtout dans nos plus petites communautés. Je fais le vœu que nos bénévoles restent inspirés, que nos membres demeurent curieux et engagés, et que la santé nous accompagne pour profiter pleinement de la vie. Que 2026 nous offre des rires, des rencontres et le bonheur simple d’être ensemble.

Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord

En 2026, je souhaite voir la région poursuivre son élan avec des projets structurants qui renforcent notre attractivité et notre fierté collective. J’espère que nos entreprises touristiques pourront compter sur une saison forte, marquée par la collaboration et l’innovation. Mon vœu pour la prochaine année est simple : que notre région continue de rayonner, de créer des expériences mémorables et de rassembler les gens autour de ce que nous avons de plus précieux : notre territoire et notre monde.

Dr Youssef Ezahr, président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS Côte-Nord

Pour 2026, je souhaite que le pacte patient-médecin retrouve toute sa force. Ce lien, mis à l’épreuve par des décisions politiques axées sur les sondages, demeure essentiel à des soins humains et sécuritaires. Je souhaite un véritable dialogue entre gestionnaires et cliniciens, fondé sur la réalité du terrain plutôt que sur des tableaux Excel. Pour réellement améliorer l’accès et la qualité, j’espère que la loi 2 sera abrogée et remplacée par une réforme basée sur l’écoute. Je nous souhaite lucidité, ouverture et solidarité pour mieux servir notre population.

Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Pour la prochaine année, je rêve pour nous d’un élan collectif de bienveillance. Je souhaite que nous prenions le temps de nous soucier du bien-être des autres afin que chacun se sente accueilli et important. J’aimerais que nous continuions de tendre la main et d’écouter sincèrement pour qu’il y ait plus d’humanité dans nos actions. Je nous vois entrer dans une année où l’espoir reprend sa place et où la vie retrouve un peu plus de douceur. J’espère finalement que la Manicouagan garde toujours ce réflexe de veiller les uns sur les autres, tout simplement.

Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire

Mon vœu pour la Haute-Côte-Nord est que la collaboration avec les intervenants de la Table des partenaires continue de se développer pour nous permettre de créer des liens solides et durables pour soutenir les familles plus vulnérables. En travaillant tous ensemble, dans le respect des missions de chacun, nous devenons plus forts et mieux outillés pour créer autour de nos élèves et leur famille un véritable filet de sécurité.

Marjorie Deschênes, Coalition Union 138

En 2026, la Coalition Union 138 fera entendre nos voix plus fort que jamais. Les résultats de l’étude sont clairs : la construction d’un pont sur le Saguenay est la solution. Maintenant, il nous faut un milieu mobilisé et une réelle volonté politique pour franchir cette étape historique. Ensemble, faisons de mamu — un pont entre nous — une réalité qui transformera l’avenir de notre région.

Coalition Union 138 Photo courtoisie

Suzie Gagnon, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit

Que notre belle région continue de rayonner par sa solidarité, son dynamisme et son amour de la nature. Que chacun de nos villages, du fleuve aux montagnes, soit animé par de multiples projets porteurs. Que nos familles y trouvent la paix et la prospérité, et que nos jeunes disposent de réelles occasions de bâtir leur avenir ici, chez nous. Que la richesse de nos paysages nourrisse notre fierté et attire ceux qui souhaitent découvrir notre coin de paradis. Ensemble, faisons de 2026 une année de croissance, d’entraide et de bonheur partagé.

Avec Karianne Nepton-Philippe