Les nouvelles les plus populaires sur le Web en Haute-Côte-Nord

Les sites Internet de nouvelles en continu sont de plus en plus populaires pour se tenir au courant de ce qui se passe dans notre région. Celui du journal Le Haute-Côte-Nord n’y fait pas exception. Vous êtes de plus en plus nombreux à le consulter. Voici donc les 10 textes qui ont retenu l’attention sur le numérique en 2025.

En première position du palmarès, on retrouve un article concernant les négociations des Centres de la petite enfance lors de la grève de l’hiver dernier. Un total de 8 909 visionnements a été cumulé pour ce texte qui mentionnait que les partis ont négocié durant tout le congé de Pâques. Les 400 CPE de la province, dont 10 sur la Côte-Nord, étaient toujours sans entente et leur syndicat avait en poche un mandat de grève illimitée. Les négociations avaient permis de faire avancer les choses et on était sur les derniers miles pour régler le conflit.

Souvenez-vous de cet événement qui a fait les manchettes en juillet alors qu’un homme de Tadoussac, navigateur d’un voilier en route vers le Groenland, était porté disparu après son départ de Blanc-Sablon. Il a finalement été retrouvé sain et sauf par les autorités de la Garde côtière canadienne. Le Tadoussacien a été évacué par hélicoptère. C’est ce qu’on mentionnait dans l’article qui a comptabilisé 4 670 vues.

L’homme de Tadoussac ayant été évacué par hélicoptère a suscité beaucoup de visionnements sur notre site Web. Photo courtoisie

C’était une première dans les annales de la chasse à l’arc aux États-Unis et vous avez bien aimé lire cette nouvelle. Un Québécois, plus précisément un Forestvillois, a fait la une du populaire magazine Pope & Young au printemps 2025. On a pu admirer la magnifique photo de Mathieu Tremblay, de Forestville, avec son orignal trophée au pointage net de 189 1/8, récolté dans la réserve faunique de Matane. Pour cette chronique, notre collègue de la Rive-Sud Ernie Wells s’était entretenu avec le chasseur vedette. Ce sont 4 621 visionnements qui ont été enregistrés.

L’article sur Mathieu Tremblay et sa bête a été apprécié des lecteurs. Photo courtoisie

Quelle triste histoire en février ! Deux motoneigistes ont perdu la vie sur la Trans-Québec 3 au nord de Longue-Rive. Il s’agissait de deux hommes de 50 et 66 ans qui ont péri des suites d’une collision frontale. Leur décès a été constaté au centre hospitalier. Un policier formé en enquête collision s’est déplacé sur les lieux de l’accident pour faire une analyse de la scène et tenter de comprendre les circonstances qui entouraient l’événement. Un total de 4 419 lectures de l’article ont été cumulées.

Un autre fait divers qui a marqué la Haute-Côte-Nord cette année est celui concernant la disparition en mer d’un homme des Bergeronnes. Vous avez été nombreux à lire l’article qui a enregistré 4 389 vues. On y parlait de Gabriel Simard, 30 ans, disparu dans la soirée du 11 mars. Ce dernier s’était mis à l’eau depuis le quai des Bergeronnes, vraisemblablement dans l’intention de récupérer sa cabane de pêche. Depuis, il reste introuvable. Il aurait quitté à bord d’une embarcation de type canot de 16 pieds sur le fleuve.

Des entreprises qui ferment leurs portes, ça fait toujours jaser. C’était le cas en novembre dernier alors qu’un article faisait mention de la fermeture du dépanneur Couche-Tard Irving à Forestville. Situé plus à l’est sur la route 138, il a officiellement arrêté ses activités le 16 novembre. On y retrouvait un dépanneur, une station-service ainsi qu’un grand stationnement pour les camionneurs. En plus de la perte d’un commerce, des travailleurs ont fait une croix sur leur emploi. Une mauvaise nouvelle qui a cumulé 2 471 visionnements.

Une femme de 63 ans de Forestville a été reconnue coupable d’infractions liées à la contrebande de tabac par la Cour du Québec. Irène Murray a été condamnée à payer des amendes totalisant 227 120 $. Il s’agit d’une nouvelle qui a intéressé beaucoup de lecteurs puisque 2 054 vues ont été comptabilisées sur cet article daté du 12 novembre. Ce sont des perquisitions menées par des policiers de la Sûreté du Québec qui ont permis de saisir 118 200 cigarettes à la résidence d’Irène Murray qui a été reconnue coupable des six chefs d’accusation auxquels elle faisait face.

Il n’y a pas que les mauvaises nouvelles économiques qui intéressent nos lecteurs. L’ouverture de nouveaux commerces, surtout les endroits où on peut déguster de bons plats, figure parmi les articles les plus lus. En mai, nous abordions l’arrivée du restaurant Aux clochettes à Tadoussac alors que deux amies ont décidé de se lancer en affaires. Leur but était de créer une buvette, un endroit simple et sympathique où l’on peut s’arrêter pour se rafraîchir et casser la croûte. Le texte a été lu 1 625 fois.

Les nouvelles qui concernent les artistes de chez nous sont également gagnantes. Les lecteurs sont intéressés à suivre le parcours professionnel de leur personnalité publique. C’est certainement pour cette raison que l’article intitulé Bonne nouvelle pour la série d’Erika Soucy a été vu à 1 462 reprises sur notre site Web. On y parlait de la série Les Perles, écrite par l’autrice de Portneuf-sur-Mer, qui devait être diffusée sur les ondes de TVA.

Pour conclure ce palmarès des textes les plus lus de l’année, on retrouve un fait divers, non sans surprise. Il s’agit d’un article concernant un homme barricadé depuis plusieurs heures dans une résidence de la rue Tremblay à Forestville qui s’est finalement livré aux autorités en soirée. Un périmètre de sécurité avait été orchestré parce que les policiers craignaient que le suspect soit en possession d’une arme. Tout s’est bien terminé et le texte a cumulé 1 161 visionnements.