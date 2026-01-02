Déraillement de train QNS&L : les travaux progressent

Par Sylvain Turcotte 4:56 PM - 2 janvier 2026
Temps de lecture :

Une partie des employés qui travaillent sans relâche pour assurer une reprise sécuritaire de la circulation ferroviaire, à la suite du déraillement du 28 décembre. Photo Facebook Iron Ore Company of Canada - Compagnie minière IOC

L’ensemble des wagons qui obstruaient le chemin de fer QNS&L depuis le déraillement d’un train survenu le 28 décembre ont pu être déplacés.

Malgré les abondantes chutes de neige qui compliquent les travaux, les équipes affairées ont été en mesure de poursuivre leur travail sur le site du déraillement avec l’arrivée de la machinerie le 30 décembre.

« Le nettoyage de la zone est présentement en cours et devrait être complété dans les prochaines heures afin de préparer le terrain pour reconstruire une courte section de rail. Aucun signe de déversement significatif ni d’impact sur un plan d’eau n’a été constaté », indique un porte-parole de RIO Tinto IOC, par voie de communiqué.

La compagnie ira aussi de tests sur les sections du chemin de fer touchées « afin de vérifier le bon état des rails et de permettre la reprise sécuritaire du trafic ferroviaire, prévue entre lundi et mercredi prochain » , ajoute-t-on.

La compagnie minière IOC tient à souligner la patience et la collaboration des communautés pendant le rétablissement du service. Elle remercie toutes celles et ceux qui contribuent au retour à la normale, particulièrement en cette période des Fêtes que plusieurs ont sacrifié par engagement et solidarité.

« Nous sommes en bonne voie de respecter le délai annoncé précédemment (7 à 10 jours) pour la reprise du trafic ferroviaire. »

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Abygaëlle, le premier bébé de 2026 sur la Côte-Nord

Des versions génériques de l’Ozempic arriveront lentement au Canada

Bye Bye 2025 | La Côte-Nord souhaite la Bonne Année!

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Abygaëlle, le premier bébé de 2026 sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Des versions génériques de l’Ozempic arriveront lentement au Canada

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 31 décembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord