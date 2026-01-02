Déraillement de train QNS&L : les travaux progressent

L’ensemble des wagons qui obstruaient le chemin de fer QNS&L depuis le déraillement d’un train survenu le 28 décembre ont pu être déplacés.

Malgré les abondantes chutes de neige qui compliquent les travaux, les équipes affairées ont été en mesure de poursuivre leur travail sur le site du déraillement avec l’arrivée de la machinerie le 30 décembre.

« Le nettoyage de la zone est présentement en cours et devrait être complété dans les prochaines heures afin de préparer le terrain pour reconstruire une courte section de rail. Aucun signe de déversement significatif ni d’impact sur un plan d’eau n’a été constaté », indique un porte-parole de RIO Tinto IOC, par voie de communiqué.

La compagnie ira aussi de tests sur les sections du chemin de fer touchées « afin de vérifier le bon état des rails et de permettre la reprise sécuritaire du trafic ferroviaire, prévue entre lundi et mercredi prochain » , ajoute-t-on.

La compagnie minière IOC tient à souligner la patience et la collaboration des communautés pendant le rétablissement du service. Elle remercie toutes celles et ceux qui contribuent au retour à la normale, particulièrement en cette période des Fêtes que plusieurs ont sacrifié par engagement et solidarité.

« Nous sommes en bonne voie de respecter le délai annoncé précédemment (7 à 10 jours) pour la reprise du trafic ferroviaire. »